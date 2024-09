Ministro Durich Whittembury negó nexos con Geiner Alvarado: "Nunca me captó"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ingeniero químico Durich Whittembury Talledo juró este martes como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en reemplazo de Hania Pérez de Cuellar. Su nombramiento ha sido cuestionado porque, según una investigación fiscal, habría sido captado por el exministro Geiner Alvarado para colocar funcionarios en puestos de interés en este sector, durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Y es que, entre el 23 de agosto y el 29 de octubre de 2021, Whittembury Talledo fue secretario general del Ministerio de Vivienda, tras la renuncia de Segundo Herminio Vásquez Montenegro.

De acuerdo con la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo en octubre de 2022, el flamante ministro habría sido escogido en el cargo de secretario general como parte de un plan de la presunta organización criminal, que habría liderado el exmandatario, para copar “puestos claves” de ciertas entidades gubernamentales.

Parte de la denuncia constitucional que se presentó en octubre de 2022 contra el entonces presidente Pedro Castillo.

Como uno de los elementos de convicción, el Ministerio Público planteó el audio de una conversación que habrían sostenido el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, y el investigado Zamir Villaverde, en el que se habla de un aparente conflicto con “Duris”, quien sería Durich Whittembury.

“Sabe el tema por dentro [...] le dije mira Heiner [...] ese hijo de put... no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo [...]Abel no lo puede ver, Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver [...] el otro día llegó a Nenil con el cargo para Secretario General y le ofrecimos viceministro’”, le habría contado Marrufo a Villaverde, según la transcripción de la Fiscalía.

Ministro Whittembury se pronuncia sobre las acusaciones

A un día de asumir el cargo, y en medio de los cuestionamientos, el nuevo ministro dijo que cuando Geiner Alvarado asumió el cargo, el 29 de julio de 2021, él ya era funcionario del Ministerio de Vivienda, específicamente desde la gestión de la ministra Solangel Fernández, quien lideró el sector durante el gobierno de Francisco Sagasti (2020-2021).

“Cuando el señor Alvarado ingresó como ministro, yo era funcionario, yo venía de la gestión de la ministra Solangel Fernández. He sido secretario general de cuatro ministros anteriormente […]”, declaró en conferencia de prensa.

El exsecretario general del sector alegó así que es “un funcionario de carrera”, por lo que negó así haber sido captado por Alvarado, quien actualmente está recluido en el penal Castro Castro, donde afronta 36 meses de prisión preventiva por los casos acumulados Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

“El señor Geiner Alvarado nunca me captó para ser un funcionario de él, para que haga lo que él quiera”, respondió a la prensa.

“Su secretario general un mes después se retiró del ministerio, y quien lo sucedía era quien habla; por lo tanto, descarto la aseveración de que yo fui captado. Yo era funcionario”, agregó.

En otro momento, el ministro confirmó que sí coincidió con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) durante el 2017. Sin embargo, dijo que su vinculación con el mayor de los Boluarte se limita al ámbito profesional.

“Respecto al señor Nicanor Boluarte, lo primero que tengo que decir es que soy un funcionario, un técnico público con más de 25 años en la administración pública. He trabajado en distintos sectores, y sí conozco al señor Nicanor Boluarte, profesionalmente. Hemos coincidido y puedo dar mi opinión profesional, me parece un excelente profesional”, sentenció.