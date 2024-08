Hania Pérez de Cuéllar tras críticas: "La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se pronunció respecto a las críticas que recibió luego de que, el último miércoles, durante una visita oficial a Juliaca, pidió a los presentes que "recen" para que los funcionarios públicos como ella no sean "tentados en robar".

Como se recuerda, el pasado 28 de agosto, durante la colocación de la primera piedra del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado en dicha localidad, la titular de Vivienda dedicó palabras de índole religioso a la población, sobre todo, apuntó a los críticos de la gestión del Ejecutivo.

"Dios está con nosotros porque estamos trabajando por el bien de todos. ¿Seguirán criticando? sí, aprovechando los errores porque los habrá. Van a provocar conflictos, van a mentir, pero yo les digo ahora con seguridad y firmeza: no nos van a detener", sostuvo.

"Con todas las piedras que nos tiren seguiremos construyendo el camino de la dignidad para Juliaca. Yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar y sigamos trabajando con la frente en alto. En el nombre de Dios y de los apus declaro este proyecto bendecido”, agregó.

"La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles"

Luego de ser criticada por estas expresiones, la ministra de Vivienda, a través de su cuenta en la red social X, indicó este viernes que "la oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles".

"La oración es un acto de fe y esperanza. Quienes tratan de desacreditarla deberían reflexionar sobre sus acciones y buscar un cambio hacia el bien. La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles, causar daño y patrocinar la maldad", sostuvo.

Asimismo, la titular del MVCS señaló que ella es una ministra creyente que cuando habla a un "pueblo creyente" ambos "se entienden".

"La verdad es simple: cuando una ministra creyente habla al pueblo creyente, se entienden. Lo demás es cuento. Hoy es tiempo de que todos los peruanos creyentes elevemos una oración por un Perú reconciliado, más justo y próspero", resaltó.

Ministra acusó una "campaña sistemática de desestabilización" al Gobierno

La ministra de Vivienda es una de las integrantes del Ejecutivo que se ha pronunciado en contra de las investigaciones del Ministerio Público hacia la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, en una pasada entrevista con RPP, Pérez de Cuéllar señaló que había una "campaña sistemática de desestabilización" contra el gobierno.

"Hemos salido a defender el estado de derecho, hemos salido a defender el artículo 117 de la Constitución. Es a eso a lo que hemos salido, independientemente de que sea la presidenta Boluarte la que esté a cargo o no. Se está, a nuestro juicio, violentando el artículo 117 de la Constitución", dijo en La Rotativa del Aire.

"También consideramos que hay una campaña sistemática de desestabilización. Hay una campaña clara de desestabilizar la institución presidencial. Me refiero a varias cosas que han sucedido y no vamos a repetirlas porque todos lo sabemos. Han sucedido varias acciones promovidas con la Fiscalía en alianza con Eficcop y la Diviac que han estado sucediendo que son, por lo menos, un poco sospechosos", manifestó.

No obstante, cuando se le preguntó por los motivos de sus afirmaciones, no supo responder y argumentó que es algo que "todos lo sabemos" y que se iba a mantener en esa posición, así la ciudadanía no esté de acuerdo.

"Eso habríamos que preguntárselo a los que están detrás. No vamos a entrar a esa discusión. Los hechos hablan por sí mismos. En todo caso, es mi opinión, es la opinión del gabinete. Si la gente no está de acuerdo, bueno", agregó.