"Es normal": Eduardo Arana justificó regalos costosos que habría recibido Dina Boluarte de parte de altas autoridades

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa brindada este lunes, se pronunció en torno al reciente reportaje del dominical Punto Final, que reveló que la presidenta Dina Boluarte ha recibido obsequios costosos de altas autoridades internacionales y nacionales.

Según dicho informe periodístico, la jefa de Estado recibió regalos como sets de cosméticos, platos de cerámica, perfumes, esculturas, jarrones y hasta la réplica de una estatua de bronce, como presentes debido a su alta investidura. Estos aparecen en una lista oficial a raíz de una nueva directiva de la Presidencia, aunque, según el reportaje, se habría omitido varios obsequios entregados por autoridades locales, como los relojes Rolex que recibió de parte de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Al respecto, Arana Ysa calificó como "normal" que la mandataria reciba estos regalos y señaló que la referida nueva directiva regula la "transparencia" de esta práctica.

"Lo que se ha publicado o lo que se ha difundido el día de ayer [domingo] está relacionado con la política que tienen los embajadores, presidentes, agregados, es decir, todas las misiones internacionales, cuando visitan a un presidente, le llevan un regalo […], es normal", indicó.

"Lo que ha hecho este gobierno, a través de la Presidencia de la República, es regular, dictar una norma para que se regule. Es decir, más bien se ha colaborado con la transparencia de que se hagan estos [regalos] de manera regular y, a partir de ahora, lo que se está haciendo es un registro. ¿Qué mejor manera de decirle a la población que ahora todo es transparente, que es legal y que todo se registra?", resaltó.

"Rechazamos cualquier intento de manipular la información pública [...] con el propósito de desprestigiar al gobierno"

En esa línea, Arana Ysa criticó a periodistas indicando que se estaría empezando "a hacer activismo político en contra del gobierno"

"Yo creo que el periodismo tiene que tener también normas éticas que controlen la información que dan a conocer. Y se lo voy a decir de esta manera: la tarea de la prensa es difundir e informar, pero si algún medio o alguno de los medios o algún periodista en particular empieza a hacer activismo político en contra del gobierno, entonces tiene que tener el fundamento necesario", sostuvo.

"La información que tiene ese periodista es una información a la que ha accedido de manera pública. No es que la hemos escondido, no es que la Presidencia la tiene guardada bajo siete llaves. Es una información que está publicada, que está a disposición de cualquier periodista, que ellos lo presentan como una unidad de investigación, como que si nosotros, desde el gobierno, quisiéramos ocultar nuestras actividades", agregó.

El presidente del Consejo de Ministros enfatizó que desde el Ejecutivo rechazan lo que calificó como un "intento de manipular la información pública".

"Yo rechazo ante la opinión pública, desde luego que rechazamos cualquier intento de manipular la información pública que tenemos, con el propósito de desprestigiar al gobierno. No hay ningún tipo de regalo que haya hecho ningún funcionario extranjero que tenga un propósito o un interés ajeno al mismo que es de la cortesía internacional", puntualizó.

Vale señalar que, tras la emisión del referido reportaje, Presidencia emitió un comunicado señalando que "este tipo de intercambios se realiza desde hace varias décadas, y forma parte de un protocolo entre altas autoridades a nivel internacional que, entre otras razones, busca mostrar la cultura y el arte de nuestro país".

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/i2OXjqTpJw — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 22, 2025