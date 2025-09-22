Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

"Es normal": Eduardo Arana justificó regalos costosos que habría recibido Dina Boluarte de parte de altas autoridades

Eduardo Arana: El gobierno
Eduardo Arana: El gobierno "ha colaborado con la transparencia de que se hagan estos [regalos] de manera regular". | Fuente: Presidencia Perú / PCM
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El premier señaló que la nueva directiva de Presidencia respecto a la recepción de regalos para la mandataria "regula" dicha práctica, y dijo que periodistas buscan "manipular la información pública que tenemos, con el propósito de desprestigiar al gobierno".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 07:23

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa brindada este lunes, se pronunció en torno al reciente reportaje del dominical Punto Final, que reveló que la presidenta Dina Boluarte ha recibido obsequios costosos de altas autoridades internacionales y nacionales.

Según dicho informe periodístico, la jefa de Estado recibió regalos como sets de cosméticos, platos de cerámica, perfumes, esculturas, jarrones y hasta la réplica de una estatua de bronce, como presentes debido a su alta investidura. Estos aparecen en una lista oficial a raíz de una nueva directiva de la Presidencia, aunque, según el reportaje, se habría omitido varios obsequios entregados por autoridades locales, como los relojes Rolex que recibió de parte de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. 

Al respecto, Arana Ysa calificó como "normal" que la mandataria reciba estos regalos y señaló que la referida nueva directiva regula la "transparencia" de esta práctica.

"Lo que se ha publicado o lo que se ha difundido el día de ayer [domingo] está relacionado con la política que tienen los embajadores, presidentes, agregados, es decir, todas las misiones internacionales, cuando visitan a un presidente, le llevan un regalo […], es normal", indicó.

"Lo que ha hecho este gobierno, a través de la Presidencia de la República, es regular, dictar una norma para que se regule. Es decir, más bien se ha colaborado con la transparencia de que se hagan estos [regalos] de manera regular y, a partir de ahora, lo que se está haciendo es un registro. ¿Qué mejor manera de decirle a la población que ahora todo es transparente, que es legal y que todo se registra?", resaltó.

"Rechazamos cualquier intento de manipular la información pública [...] con el propósito de desprestigiar al gobierno"

En esa línea, Arana Ysa criticó a periodistas indicando que se estaría empezando "a hacer activismo político en contra del gobierno"

"Yo creo que el periodismo tiene que tener también normas éticas que controlen la información que dan a conocer. Y se lo voy a decir de esta manera: la tarea de la prensa es difundir e informar, pero si algún medio o alguno de los medios o algún periodista en particular empieza a hacer activismo político en contra del gobierno, entonces tiene que tener el fundamento necesario", sostuvo.

"La información que tiene ese periodista es una información a la que ha accedido de manera pública. No es que la hemos escondido, no es que la Presidencia la tiene guardada bajo siete llaves. Es una información que está publicada, que está a disposición de cualquier periodista, que ellos lo presentan como una unidad de investigación, como que si nosotros, desde el gobierno, quisiéramos ocultar nuestras actividades", agregó.

El presidente del Consejo de Ministros enfatizó que desde el Ejecutivo rechazan lo que calificó como un "intento de manipular la información pública".

"Yo rechazo ante la opinión pública, desde luego que rechazamos cualquier intento de manipular la información pública que tenemos, con el propósito de desprestigiar al gobierno. No hay ningún tipo de regalo que haya hecho ningún funcionario extranjero que tenga un propósito o un interés ajeno al mismo que es de la cortesía internacional", puntualizó. 

Vale señalar que, tras la emisión del referido reportaje, Presidencia emitió un comunicado señalando que "este tipo de intercambios se realiza desde hace varias décadas, y forma parte de un protocolo entre altas autoridades a nivel internacional que, entre otras razones, busca mostrar la cultura y el arte de nuestro país".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Eduardo Arana Dina Boluarte PCM Ejecutivo Presidencia regalos

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA