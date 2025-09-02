Ejecutivo designa a Julio Demartini como asesor de Alta Dirección del Despacho de la PCM

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, fue designado asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo con una resolución ministerial publicada este lunes 1 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

El nombramiento de Demartini fue oficializado a través de la resolución ministerial N° 216-2025-PCM y suscrito por el actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana.

“Se resuelve designar al señor Julio Javier Demartini Montes, en el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros”, se lee en el documento de la resolución.

La salida de Julio Demartini del Midis y las investigaciones que enfrenta

Como se recuerda, Julio Demartini fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero de este año. Tras su salida del Midis, fue reemplazado en el cargo por Leslie Urteaga.

Demartini presentó su renuncia a la cartera tras las denuncias en contra de Qali Warma y Wasi Mikuna por presuntos casos de intoxicación en estudiantes que consumieron productos distribuidos por los programas de alimentación escolar.

Asimismo, cuando aún era titular del Midis, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias preliminares en contra de Demartini, como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Según la hipótesis fiscal, el exfuncionario presuntamente habría estado interesado en que la empresa Gambrinos sea favorecida como proveedora de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los años 2024 y 2025.