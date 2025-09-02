Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04

Ejecutivo designa a Julio Demartini como asesor de Alta Dirección del Despacho de la PCM

Julio Demartini fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero de este año.
Julio Demartini fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero de este año. | Fuente: Presidencia
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El exministro presentó su renuncia a la cartera de Desarrollo e Inclusión Social el pasado 31 de enero de este año tras verse implicado en el caso Qali Warma.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, fue designado asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo con una resolución ministerial publicada este lunes 1 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

El nombramiento de Demartini fue oficializado a través de la resolución ministerial N° 216-2025-PCM y suscrito por el actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana.

“Se resuelve designar al señor Julio Javier Demartini Montes, en el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros”, se lee en el documento de la resolución.

La salida de Julio Demartini del Midis y las investigaciones que enfrenta  

Como se recuerda, Julio Demartini fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 31 de enero de este año. Tras su salida del Midis, fue reemplazado en el cargo por Leslie Urteaga.

Demartini presentó su renuncia a la cartera tras las denuncias en contra de Qali Warma y Wasi Mikuna por presuntos casos de intoxicación en estudiantes que consumieron productos distribuidos por los programas de alimentación escolar.

Asimismo, cuando aún era titular del Midis, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias preliminares en contra de Demartini, como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Según la hipótesis fiscal, el exfuncionario presuntamente habría estado interesado en que la empresa Gambrinos sea favorecida como proveedora de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los años 2024 y 2025.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Director comercial de Frigoinca reconoció pagos a funcionarios de Qali Warma

Michael Burga, director comercial de Frigoinca, reconoció pagos a funcionarios de Qali Warma, confirmó su abogado Luis Capuñay, al informar en RPP el desarrollo de la investigación fiscal por presuntos actos de corrupción y entrega de alimentos en mal estado en el programa de alimentación escolar.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Julio Demartini PCM

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA