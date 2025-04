Canciller Schialer dice que Julio Demartini "nunca fue" considerado como posible embajador ante el Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elmer Schialer, ministro de Relaciones Exteriores, en diálogo con RPP, dio detalles de su viaje al Vaticano, para participar de la ceremonia fúnebre del papa Francisco, fallecido el último lunes en su residencia de la Santa Sede.

El canciller indicó que estuvo presente en las exequias junto con Luis Chuquihuara, quien hasta el pasado 14 de marzo fue embajador del Perú en el Vaticano. Ante ello, el titular de Torre Togle fue consultado respecto a si se había considerado al exministro Julio Demartini para ocupar dicho cargo, lo cual fue negado por Schialer, quien señaló que esas conjeturas eran "política ficción".

"Nosotros acabamos de cambiar al embajador Luis Chuquihuara que ha estado conmigo además acá [en el Vaticano]. Él dejó de ser, hace muy poco, nuestro embajador ante la Santa Sede para asumir funciones en la representación permanente en Ginebra", sostuvo.

"Julio Martini nunca fue [considerado] y, mire, yo soy el canciller, yo debería saber eso. Eso no fue así", remarcó.

Cabe indicar que el canciller, en una entrevista para RPP de febrero pasado, se refirió a la información periodística relacionada a un posible nombramiento de Demartini como embajador ante la Santa Sede. En ese momento, Schialer dijo que trataría el tema con la jefa de Estado e, incluso, resaltó que no había ningún impedimento legal para que el exministro asuma el cargo diplomático.

"Esto es algo que he leído en la prensa, y lo voy a tratar con la señora presidenta. Yo no veo ningún impedimento legal, se lo digo desde ya, para que el señor Demartini pueda ser nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede. Esto es algo que lo veremos con la presidenta, por los canales oficiales", manifestó.

"En el Vaticano, era absolutamente conocida la profunda fe católica que tiene la señora presidenta"

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que muchos de los líderes de Estado que estuvieron presentes en las exequias de Francisco lamentaron que la presidenta Dina Boluarte no estuviera presente en la ceremonia fúnebre, sobre todo en el Vaticano, ya que, según dijo, es "conocida la profunda fe católica" de la mandataria.

"Yo tengo que ser muy honesto. Muchos me expresaron su lamento; otros, sorpresa, pero siempre con un predicamento positivo hacia el Perú y, especialmente, hacia la presidenta. Pero sí, fueron expresiones de lamentar de que no haya estado ella, no haya podido estar presente, porque, además, en el Vaticano, era absolutamente conocida la profunda fe que tiene la señora presidenta, fe católica, por supuesto. Y eso es muy apreciado", sostuvo.

"Yo después hablé también con el cardenal Gallagher, que es un cardenal muy importante y entendido, enterado de lo que sucede en el Perú: la situación política, la situación social, los llamados al diálogo de la presidenta. Él los maneja, los traduce, digamos, en acciones silentes todas y discretas, como es siempre la acción de la Iglesia, la acción de la diplomacia vaticana, los traduce en medidas que puedan ayudar al Perú, cosa que también me expresó Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que también mandó muchos saludos al Perú y a la presidenta", indicó.

Además, dijo que tuvo un breve encuentro con el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, aunque dijo que no abordó el tema del reciente asilo político de su país a la sentenciada ex primera dama Nadine Heredia, ya que "no era el espacio" para hacerlo.

"Ese no fue el espacio para tocar esos temas. [Lula] mandó un caluroso y respetuoso saludo al Perú y a la presidenta Boluarte. [Estuvo] muy apenado que no pudiera venir, él estaba al tanto de que no pudo venir por cuestiones, digamos, constitucionales internas. No tocamos tampoco ese tema. Le mandó muchos saludos y la esperanza de poderla ver, en algún momento, en alguna reunión internacional", indicó.

Además, Schialer indicó que la mandataria podría evaluar su asistencia al entronamiento del nuevo papa en el Vaticano.

"Una vez designado al nuevo papa […], allí se procederá luego a una ceremonia distinta […], que es la entronización del nuevo papa […] Yo aspiro a que la señora presidenta pueda decidir solicitar autorización para venir a la entronización del nuevo papa. Es algo [a lo] que me estoy adelantando, porque es algo que tiene que evaluar ella", remarcó.

Finalmente, el canciller señaló que tendrá una breve gira por Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos para concretar acuerdos de índole comercial.

"Básicamente son tres cosas que queremos hacer: en primer lugar, abrir mercados […] Los países del golfo […] importan, anualmente, 70 000 millones de dólares en alimentos. Nosotros tenemos un boom agroindustrial en el Perú y nos va relativamente bien. Estamos exportando poco más de 10 000, 12 000 millones de dólares. Imagínense poder acceder a ese mercado, como que ya estamos accediendo por terceros países, es decir, exportadores de frutos exóticos, como le llaman en Europa, provenientes de esos países.", explicó.

"Segundo, fondos de inversión. Los mayores fondos de inversiones en el mundo son de los países del Golfo […] Entonces, nosotros tenemos una brecha de infraestructura de, más o menos, 100 000, 120 000 millones de dólares. Bienvenidos los fondos de inversión que ya están presentes en el Perú", enfatizó.