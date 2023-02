Jorge Luis Chaparro Pinto fue uno de los comandantes que denunció los presuntos ascensos irregulares del Gobierno de Pedro Castillo | Fuente: Andina

El Ejecutivo designó al ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro Pinto, en el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef).

Su nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N° 015-2023-DE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que lleva las rúbricas de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta.





Jorge Luis Chaparro Pinto fue nombrado viceministro de Políticas para la Defensa | Fuente: Andina

Denunció ascensos irregulares

El general del aire Jorge Luis Chaparro Pinto fue designado comandante general de la FAP el 3 de agosto del 2021, durante las primeras semanas del Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Vale resaltar que el ministro de Defensa en aquel entonces era Walter Ayala Gonzáles, quien hoy es abogado del referido ex jefe de Estado.

Sin embargo, el 3 de noviembre del 2021. Chaparro Pinto fue retirado de la comandancia general de la FAP y pasado al retiro, tras 40 años de servicio como Oficial.

Unos días después, el ex comandante denunció que Bruno Pacheco, entonces secretario general del Despacho de la Presidencia de la República, se comunicó con él para solicitarle que "ascienda al general (Édgar) Briceño".

"Y como le dije que de ninguna manera, que no iba a aceptar, al día siguiente me envió a un asesor. Al menos, él se presentó como un asesor, se presentó a mi oficina (...) llevándome un post-it para decirme lo mismo. Yo me tomé media hora de mi tiempo para explicarle que eso no era posible (...), que se iba a respetar la meritocracia y los procedimientos que estaban establecidos en la ley de ascenso" , sostuvo Chaparro Pinto en una entrevista del diario El Comercio de aquellos días.

Sin embargo, según relató, el titular de Defensa de ese entonces, Walter Ayala, también le hizo la misma solicitud, pero no solo por el general Briceño sino también por el "coronel Carlos Castillo" y el "coronel (Helber) Vilca".

Tras negarse nuevamente, unos días después, fue pasado al retiro.

"Es un atropello a una institución armada y a mi persona. Es un abuso, eso es lo que han hecho y han generado un desconcierto en la institución. El día 4, mis oficiales generales, mis oficiales superiores, mis técnicos no sabían qué pasaba. Era una incertidumbre tremenda, nadie se explicaba por qué sacaban a su comandante general. Solo ocurre aquí en el Perú, creo", expresó en la referida entrevista.

Actualmente, la Fiscalía se encuentra investigando este caso y se le atribuye al expresidente Castillo Torres el liderazgo de la presunta organización criminal que intervino en ese proceso de ascensos irregulares.

Para la Fiscalía, Bruno Pacheco operaba el proceso de ascensos desde Palacio de Gobierno con el apoyo de Ayala. Además, indica que se habrían realizado reuniones en la sede presidencial con coroneles de la PNP para los mencionados fines indebidos.

La hipótesis fiscal indica que Pacheo y Ayala "habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo" de ascensos a oficiales cercanos al presidente Castillo. Asimismo, señala que junto al exmandatario habrían buscado beneficiarse económicamente con estos favores indebidos.