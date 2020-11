El psicólogo social, director e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, se convirtió en el Ministro de Educación. | Fuente: Agencia Andina

Ricardo Cuenca Pareja es psicólogo social y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, conocido impulsor de la reforma educativa en el país, director e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal del departamento de educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

A lo largo de su carrera, y por su experiencia en temas relacionados con la educación, elaboró trabajos de estudio y análisis donde desarrolló temas de reformas y políticas educativas, educación superior e inclusión social.

Ricardo Cuenca fundó la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP) y es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y del grupo de investigación cambio educativo para la justicia social (GICE) de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras instituciones internacionales relacionadas siempre al sector educativo y desarrollo de la investigación. En Perú, además, es investigador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Ha sido asesor de los ministerios de educación de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá, además de consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina - antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento, la UNESCO entre otros.

El ministro de educación, Ricardo Cuenca, mantuvo su respaldo al trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en búsqueda de mejorar la calidad de la educación superior. | Fuente: Agencia Andina





Respecto al desempeño de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), en una reciente entrevista que le realizó Ideeleradio, Cuenca señaló que no había ninguna razón para que el Congreso creara una comisión que investigue a la SUNEDU. “Si es que rápidamente no se muestran los indicios de irregularidades por los cuales se está solicitando facultades de investigación, entonces estaríamos ante una clara evidencia de obstruccionismo y de defensa de intereses particulares. Al parecer, no hay ninguna razón para hacer una comisión investigadora, más aún si hay otros mecanismos desde el Congreso para poder enterarse de lo que está haciendo una instancia pública como Sunedu”, sostuvo.



Durante la pandemia, Ricardo Cuenca fue consultado por RPP Noticas sobre la reinvención de la educación en relación a la implementación de la educación a distancia en colegios públicos y privados. Para Cuenca, los maestros redefinieron el concepto de enseñar: "Están, conceptualmente, con la perspectiva de que necesito presencialidad física, para poder enseñar necesito intercambios, necesito retroalimentar, necesito evaluar, por lo tanto, esas ideas de trabajos autónomos terminan estando fuera, digamos, del imaginario que los docentes tienen de su trabajo", señaló.

Tras la crisis política por la renuncia del expresidente Manuel Merino y la gran convocatoria que tuvo la marcha nacional por parte de los jóvenes, Ricardo Cuenca publicó en su columna del Instituto de Estudios Peruanos una crítica sobre el alejamiento de la política y la juventud. "Estos son unos nuevos espacios de acción política desprovistos de convenciones y movidos por intereses genuinos a los que debemos estar atentos. La juventud está de vuelta en la política¨, sostuvo.