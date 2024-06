Gobierno "Queremos que el Perú sea el mejor destino turístico de Latinoamérica para 2030", dice ministra Elizabeth Galdo

Galdo comentó que se vienen revisando puntos del TLC con China que permitirían un mejor flujo de comercio entre ambas economías. | Fuente: RPP

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, indicó que su cartera tiene previsto recuperar las cifras de visitantes extranjeros prepandemia para este 2024, a fin de que el Perú pueda convertirse en el mejor destino turístico de Latinoamérica para 2030.

"Cuando ingresé al ministerio, había una cifra proyectada de 3.2 millones de turistas que venían de fuera. En mi gestión, estamos trabajando para alcanzar esa meta antes, lograr la cifra prepandemia de 4.4 millones de turistas al año y el turismo interno, recuperar los 48 millones que teníamos también en el 2019 y, por supuesto, superar", dijo la titular del Mincetur en Enfoque de los Sábados.

A la fecha, precisó que se tienen firmados 22 tratados de libre comercio, los cuales han representado un importante impulso para el comercio exterior y las exportaciones, y que se viene negociando estos acuerdos con Indonesia, India y Hong Kong.

"Hemos empezado la semana pasada las negociaciones con Indonesia y como tú lo dices, es un país con más de 250 millones de habitantes. Es un país muy potente y también estamos muy entusiasmados en poder lograr pronto un acuerdo, esperemos que para noviembre", señaló.

Asimismo, comentó que se vienen revisando puntos del TLC con China, el socio comercial más importante del Perú en la actualidad, que permitirían un mejor flujo de comercio entre ambas economías.

"Ahorita a China exportamos mucho lo que son las frutas, pero también queremos abrirle mercados para nuevos productos. Entonces eso todavía no te lo puedo adelantar, pero sí estamos trabajando para que nuevos productos también puedan ingresar a la China en las mismas condiciones favorables que ya lo hacen otros", afirmó.

Perú, el hub logístico de Latinoamérica

Tras la aprobación de la nueva Ley sobre el Cabotaje Marino, Rafael Del Campo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Exportadores (ADEX), dijo que con esta nueva legislación, el Perú podría consolidarse como "el hub logístico de América Latina".

"Una ley que era tan sencilla, de utilizar una carretera que no necesita mantenimiento, no necesita asfalto, no tiene peajes, era inevitable aprobar (...) Creo que el país ha reaccionado, el Congreso ha reaccionado, el apoyo del Ejecutivo ha sido clave, Mincetur, el MTC, el mismo presidente del Consejo de Ministros, yo creo que ha sido clave para darle este impulso y finalmente sea aprobado después de casi cinco años", comentó.

Del Campo añadió que en la Comisión de Economía se viene discutiendo una ley sobre creación de zonas económicas especiales (ZEE), la cual permitiría impulsar las economías en regiones, y que a través del puerto de Chancay se proyecta como "un eje" para la colocación de una ZEE que permita la llegada de fábricas del extranjero.

"Las zonas económicas especiales van a ser administradas únicamente por el sector privado, va a trabajarlas como trabaja toda fábrica (...) Las zonas económicas especiales tienen un concepto que han sido mostradas, en el Congreso hemos tenido a los amigos de Uruguay, de Costa Rica, México, Colombia, y los resultados han sido realmente extraordinarios, podríamos hasta duplicar los 65 mil millones de exportaciones que tenemos fácilmente", precisó.