Canciller Elmer Schialer: "El Perú estaría mejor si la Corte IDH y la CIDH tuvieran una visión más objetiva"

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que las decisiones judiciales de la Corte IDH así como aquellas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se "condicen con la realidad necesariamente del Perú".

El canciller Elmer Schialer manifestó que el Gobierno continuará evaluando si el Estado peruano se retira de la Corte IDH ya que sostuvo que dicha institución no está "funcionado bien".

"El Perú estaría mejor si la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvieran una visión más objetiva no solo con el Perú, sino con todo el sistema y eso es lo que tratamos de hacer un grupo de países, no estamos solos", afirmó en el programa 'Punto Final'.

"Nosotros tenemos que ver cuáles son las mejores opciones para el país. ¿Qué es lo qué está sucediendo en nuestro país? Eso es lo que vamos a estudiar de manera muy prolija. Yo soy muy optimista. Esto no es un tema de Gobierno sino de Estado", explicó el canciller.

El ministro aseguró que nuestro país viene criticando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos "desde hace muchos años" porque ya no responde a lo que debería ser.

Al respecto de la Ley de Amnistía, el canciller afirmó estar de acuerdo. "¿Quién quiere estar 40 años perseguido?", se preguntó.

Evalúan la decisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores creó el pasado 12 de agosto un grupo de trabajo sectorial que se encargará de la evaluación técnica de la vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

A través de una resolución de la Secretaría General del sector, fechada el último viernes, se conformó el referido grupo denominado "Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos" (GTS-VPSIDH), el cual tendrá como objetivo "elaborar una propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial de alto nivel encargada de evaluar la participación del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como brindar soporte técnico-jurídico permanente para la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en dicho proceso".