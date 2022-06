Elvia Barrios niega que el Poder Judicial apoye una vacancia presidencial: "Le pido al premier Aníbal Torres que tenga mesura en sus expresiones"

La presidenta del Poder Judicial también rechazó proyecto de ley para penalizar filtración de documentación fiscal | Fuente: RPP

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, respondió a las críticas del titular del Consejo de Ministros, Anibal Torres, quien en vísperas acusaba a su institución de estar a favor de una destitución del mandatario Pedro Castillo. En ese sentido, le pidió tener más cuidado con sus palabras.

"Yo debo pedir, energicamente, al premier que tenga mesura en sus expresiones, porque en el Poder Judicial los jueces y juezas impartimos justicia, no hacemos persecución política", enfatizó Barrios en el programa Todo se sabe de RPP.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló desde Cusco que durante 200 años se había gobernado para un pequeño sector del país, el mismo que ahora buscaba sacar del poder al presidente Pedro Castillo. Además, enfatizo que a este grupo se le había sumado el Poder Judicial, el Ministerio Público y un sector de la prensa capitalina.

Rechaza ley de Filtración de Información



Elvia Barrios también manifestó su descontento por el proyecto de ley para sancionar a los jueces o fiscales que filtren información reservada de las investigaciones a su cargo. Aseguró que es una “limitante a la libertad de prensa" y no considera adecuado que se criminalice este comportamiento.

"El momento en que se está presentando ese proyecto de ley no es el adecuado. Nosotros en el Poder Judicial vamos en la línea en que se está sobrecriminalizando un comportamiento y siempre cuando se da una norma, se tiene que ver los efectos de la misma, qué cosa se busca proteger con la norma y lo que se intenta cautelar. ¿Qué se está garantizando?", manifestó Barrios.

La titular del Poder Judicial precisó que ya existe un catálogo de sanciones en el ámbito disciplinario, por eso criticó que se intente criminalizar estas actitudes.

Por otro lado, evitó pronunciarse sobre si es necesario crear una junta especial para investigar al presidente Pedro Castillo, aduciendo que no puede cometer una intromisión.

"No me puedo pronunciar al respecto en la medida que lo que es materia de juicio al presidente todavía está pendiente de resolver en las instancias correspondientes y que yo emita un pronunciamiento, podría entenderse como una intromisión a la independencia que cada juez tiene en un proceso. Yo no soy jefa de los jueces", enfatizó.

Unidad de Flagrancia funcionará desde el 1 de julio

Desde el próximo 1 de julio entrará en funciones la primera Unidad de Flagrancia, dependencia en la que representantes de instituciones vinculadas a la administración de justicia, procesarán a los responsables de delitos a poco de ser cometidos.

la Unidad de Flagrancia se destinará a los casos de delito flagrante y contará con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública.