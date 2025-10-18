MTC informa que desde noviembre se aplicarán las sanciones a motociclistas por no usar chaleco y casco

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que desde el mes de noviembre se sancionará a conductores de motocicletas que no usen chalecos distintivos o cascos con las especificaciones técnicas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que desde de noviembre se aplicarán las sanciones a los conductores y acompañantes de motocicletas por incumplir el uso de chalecos distintivos y cascos de seguridad con las especificaciones técnicas establecidas para lo cual se dispuso un periodo de implementación.

Con relación al chaleco distintivo, las sanciones se aplicarán desde el 17 de noviembre, exclusivamente en los lugares que hasta el 18 de abril de 2025 hayan sido declarados en estado de emergencia por orden interno, precisó el MTC.

El estado de emergencia por orden interno es una medida excepcional que el Gobierno adopta cuando la paz social y la seguridad ciudadana se ven gravemente comprometidas.

Las infracciones sobre el uso de chalecos distintivos en motociclistas se sancionan mediante el código G.68 (no portar el chaleco) y G.69 (impedir la visibilidad de la placa consignada en el chaleco).

En ambos casos, la multa asciende a 428 soles (8 % de la UIT), implica la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.

Respecto al casco de seguridad se dispone que conductores y acompañantes de motocicletas deben portar cascos certificados y, además, el conductor debe usar anteojos protectores transparentes cuando el casco no tenga protector cortaviento o el vehículo carezca de parabrisas.

Las sanciones se aplicarán de la siguiente forma:

Desde el 18 de noviembre de 2025 en los lugares que hasta el 18 de abril de 2025 hayan sido declarados en estado de emergencia por orden interno.

Desde el 18 de diciembre de 2025 en el resto del país.

Estos implementos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas mediante Resolución Directoral.

La infracción sobre el uso de cascos de seguridad asciende a 428 soles, la acumulación de 40 puntos en el récord del conductor y la retención del vehículo.