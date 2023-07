Bloque Magisterial recibió invitación de APP y Unidad y Diálogo para conversar sobre elección de Mesa Directiva

Congreso Tello y Cruz se mostraron en contra de la designación de Linares como presidente de EsSalud

Tello y Cruz se mostraron en contra de la designación de Linares como presidente de EsSalud. | Fuente: RPP

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, señaló que recibió una invitación de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) para conversar respecto de la posibilidad de una alianza con miras a la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

"Han habido invitaciones por los medios de comunicación, pero nada formal. Pero igual ayer he tenido también una invitación de parte de APP para conversar y también de la bancada de Unidad y Diálogo. He informado a mi bancada y hemos quedado en reunirnos hoy para poder definir y decidir nuestra participación", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si es posible, podríamos asumir. Nosotros estamos convencidos de que hay capacidad para asumir, pero esas son parte de las conversaciones que tendremos el día de hoy", agregó.

Por su parte, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, comentó que desde su bancada todavía falta conversar y definir quienes serían sus candidatos a la nueva Mesa Directiva.

"Ya hay candidatos definidos. En el caso de Perú Libre, Waldemar Cerrón; y el congresista Raymundo, el congresista Aragón, de las otras bancadas. Y faltaba definir porque en un cuarto intermedio la bancada Magisterial tomó la decisión de ser parte también de la Mesa", aseveró.



"La agenda prioritaria es definir quién va a la primera vicepresidencia, la segunda o la tercera". añadió.

En contra de la designación de César Linares a la presidencia de EsSalud

En otro momento, Tello se refirió a la salida de Rosa Gutiérrez de la presidencia de EsSalud y precisó que si bien era necesaria, es un nuevo error la designación de César Linares para reemplazarla en el cargo.

"Era necesaria una rectificación de la presidenta porque no podía ser posible que se cometan los mismos errores de la anterior gestión. Ya estaba muy cuestionada, ya la señora iba a ser censurada y para evitar la censura tuvo que renunciar y eso era un desafío desde el punto de vista político", mencionó.

"Al parecer se comete lo mismo. Lo importante es que la persona no esté cuestionada, que no tenga antecedentes. Pero se comete lo mismo. Falta asesoría. No sé qué está sucediendo con el Ejecutivo", dijo.

En esa misma línea, Cruz indicó que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en la necesidad de rectificar la designación de Linares.

"Creo que le hicieron una mala jugada (a Rosa Gutiérrez), le hicieron creer que era otro escenario. Yo creo que el sector salud es uno solo. La señora tácitamente estaba censurada. O sea su renuncia no tuvo ningún impacto y pasó al plano administrativo", señaló.

"Por un tema principista siempre practicamos la crítica, la autocrítica y también la rectificación. Ese es un principio básico en nuestra práctica partidaria. (Dina Boluarte) tendría que corregir las cosas", finalizó.