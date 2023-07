Fiscalía inicio indagación preliminar tras denuncia de Rosa Gutiérrez que involucra a Dina Boluarte

El Ministerio Público dispuso este lunes comenzar una investigación preliminar tras la reciente denuncia que hizo la expresidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez, que involucra a la presidenta Dina Boluarte.

Según fuentes de RPP, la exfuncionaria fue citada para hoy desde las 3 p. m. fin de tomar su declaración. Ella señaló a la presidenta Dina Boluarte de haberle solicitado la reposición de un directivo sospechoso de presunta corrupción y atribuyó la decisión del gobierno de sacarla del cargo por su negativa a ese pedido.

Rosa Gutiérrez manifestó que desde el segundo día de su gestión en EsSalud tomó la decisión de remover al gerente general Iván Pereyra Villanueva por supuestas irregularidades que habría cometido.

"Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereyra, haya sido removida de mi cargo como Presidenta de EsSalud. Si esa no fue la verdadera razón, reto a la Presidenta Dina Boluarte y al Ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión", expresó.

Rechaza acusaciones

El exgerente general de EsSalud, Iván Pereyra, calificó como "falsas aseveraciones" lo que la exjefa de la institución, Rosa Gutiérrez, señaló sobre él.

"La señora Rosa Gutiérrez ha venido declarando públicamente sobre supuestas irregularidades advertidas en EsSalud pero que venían del año 2021-2022 sobre un contratado de servicio de vigilancia y sobre un convenio de préstamo (...) inició insinuando vinculación mía con estos hechos y luego le hicieron ver un calendario a la señora y cambió su versión cuestionándome únicamente que no le había comentado estos hechos", afirmó en entrevista a 'Ampliación de Noticias' de RPP.

Iván Pereyra aseguró que el primer día de la gestión de Rosa Gutiérrez en EsSalud le solicitó una reunión a través de su secretaria hasta en tres ocasiones, pero no le concedió ninguna. "Nunca aceptó despachar conmigo ningún tema, nunca aceptó reunirse conmigo el primer día", añadió.



Pereyra aseguró que las irregularidades son conocidos en EsSalud por el órgano de control institucional, a pesar que Rosa Gutiérrez buscó tomar "como bandera" estos temas al inicio de su gestión.



"Lo que a mí me concierne y es lo que me causa mayor indignación es que la señora en un inicio pretendía vincularme con esos hechos y que eso motivaron mi salida. Sin embargo, no es así y luego cambió su versión a decir únicamente no se lo comenté. Y como vuelvo a repetir sí se lo comenté a pesar que no me dio ni una sola reunión para despachar ningún tema de la entidad. Llegó el primer día, no se reunio conmigo y el segundo día la primera hora me comunicó mi resolución de conclusión en el cargo", aclaró.