El exdirector de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro Pinto, afirmó este martes que su oficina se convirtió en una traba para la gestión del ministro Rubén Ramírez.

Esto luego de revelarse que la Alta Dirección del Minam realizó reiterados pedidos a su dirección para evaluar a personas vinculadas a Perú Libre para puestos específicos, a pesar de no cumplir con los requisitos.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho, el exfuncionario aseguró que recibió presiones para la contratación de personas propuestas y aclaró que el único que podía designar en cargos de confianza era el ministro del Ambiente.



"He evaluado cerca de 50 currículums y el Ministerio ha sacado que solo han podido acceder 10 personas, por eso la oficina de Recursos Humanos se convierte en una traba para la gestión", señaló.



Además, Juan Carlos Castro explicó que las personas que han ingresado y están ocupando cargos en el Minam han sido evaluados en distintos puestos y han ocupado cargos muchas veces menores "donde los requisitos era mucho menores o en algunos casos que no había un perfil del puesto".

"Una parte de las presiones que yo particularmente he sentido en el cargo es cuando me envíaban correos personas que no tienen el perfil para cumplir estos puestos", expresó.

Caso de la OEFA

De otro lado, Juan Carlos Castro explicó que actualmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), no tiene un director, sino a una persona encargada llamada Miriam Alegría. Explicó que cuando era jefe de Recusos Humanos se propusieron personas para ocupar la jefatura de esta dirección, pero no lograron acceder al puesto porque no tenían experiencia suficiente.



"Al no haber un titular alguien tenía que asumir la conducción y en este caso ha sido la doctora Miriam Alegría. Ha habido varias intenciones de designar un titular de la OEFA, pero lamentablemente muchas de las personas propuestas cumplían con este perfil", manifestó

