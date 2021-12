Exviceministra de Transportes afirma que pidieron su renuncia tras indagar sobre posibles actos de corrupción en el MTC

Verónica Cáceres, exviceministra de Transportes. | Fuente: @OscarFarje | Fotógrafo: Oscar Farje/MTC

La exviceministra de Transportes Verónica Cáceres afirmó que fue invitada a presentar su renuncia el pasado 9 de noviembre luego de enviar tres memorándums al órgano de control del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el que informaba sobre posibles actos de corrupción en la institución.



En declaraciones al dominical Punto Final de Latina dijo que pocos días antes de su salida, el 4 de noviembre, fue la primera vez que pidió que se ejerzan acciones de control en varios casos luego de recibir información de trabajadores del ministerio sobre indicios de corrupción en licitaciones y adendas. "Asumo que este oficio incomodó", comentó.

Un día después, envió otro documento "más específico", en el que pidió información a la Dirección Aeronáutica Civil y a Provias sobre la buena pro otorgada al consorcio Puente Tarata 3, integrado por las empresas Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, vinculado a Karelim López, visitante de Palacio de Gobierno y de la casa de Sarratea en Breña, quien ahora es investigada por el caso Provías.

Cáceres recordó que la adjudicación para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en el departamento de San Martín, se concretó el 22 de octubre y el 27 de ese mismo mes sostuvo una reunión con el órgano de control institucional para analizar la información sobre esta obra de más de 232 millones de soles.

La exviceministra reveló que el 6 de noviembre envió un tercer memorándum al descubrir errores en tres cartas fianzas de procesos de licitación de obras en el norte del país. La exfuncionaria afirma que ninguno de los casos recibió respuestas.

Tres días después del último memorándum recibió una llamada del ministro Juan Silva en la que le pidió su renuncia.

“Nunca me dieron explicaciones, solo una llamada por teléfono. Me dijeron que tenía que presentar mi carta de renuncia o sino saldrá mi cese, yo pregunté por qué. No se me explicó nada”, relató a Punto Final.

Verónica Cáceres asumió el cargo de viceministra el último 26 de agosto y aseguró que aceptó la responsabilidad por insistencia del ministro Silva, cuando trabajaba como prefecta regional de la Lima Metropolitana. Afirmó que asumió el viceministerio con la condición de enfrentar la corrupción "institucionalizada" que existe en el MTC.

Anuncia medidas legales contra MTC

El útimo lunes, la exviceministra de Transportes, Verónica Cáceres, rechazó el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que informó sobre su retiro del portafolio debido a actos de corrupción, y anunció medidas legales administrativas.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la exfuncionaria precisó que el 8 de noviembre, cuando se encontraba en una reunión sobre el conflicto con transportistas, el ministro Juan Francisco Silva la llamó para pedirle "un paso al costado".



"Dicho comunicado refiere que a mí se me ha retirado por un tema de corrupción cuando es totalmente falso", afirmó.



Verónica Cáceres recordó que el domingo emitió un comunicado para advertir al MTC que tomará medidas legales administrativas si no hay una rectificación por manchar su buena imagen y reputación.

"Voy a tomar las acciones legales administrativas ante este irresponsable comunicado porque esto es una mentira, es totalmente falso lo que se me imputa en este comunicado", expresó la exfuncionaria.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.