Fernando Tuesta sobre presunto fraude en primera vuelta: Es "insostenible" y busca "empañar" a los organismos electorales

El politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, consideró este miércoles que es "insostenible" la versión de un fraude en la primera vuelta de las elecciones generales del 2021. Esto luego que Zamir Villaverde declaró sobre un presunto fraude electoral que involucra al mandatario con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Fernando Tuesta sostuvo que las declaraciones de Zamir Villaverde tiene "efectos evidentemente negativos" al sistema democrático y que busca "empañar" el proceso electoral, a los organismos electorales y los próximos comicios.

"Se dice que entonces el señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Fujimori fueron perjudicados porque se les baja los resultados y que el señor Pedro Castillo aparece como primero, indebidamente, y que esto es producto de un acuerdo (entre Castillo y el JNE). Para que esto se produzca tendría que haberse alterado miles de actas para empezar", dijo.

Fernando Tuesta explicó que estas actas solo aparecen en el JNE con diversas figuras en apelación, "segunda y última instancia", y que estas actas públicas están en poder de la ONPE.

"Apenas ingresan a la ONPE se digitalizan, se digitan y aparecen en la página web desde el primer día. Solo algunas actas que son observadas llegan a la segunda instancia. Pero no pueden ellos resolver sobre algo que no se ha solicitado. No pueden agarrar y decir 'vamos cambiar y generar a todas estas' y firman una resolución", indicó.

"El resultado electoral es incuestionable"

Fernando Tuesta argumentó que la narrativa de Zamir Villaverde sobre las elecciones del 2021 es nuevamente colocar la idea de un "proceso indebido" y afirmó que "no existe en la región latinoamericana ningún proceso fraudulento que no haya tenido impacto internacional".

"La misma OEA en sus informes acá, así como la Unión Europea y nacionalmente Transparencia han señalado que las elecciones han sido legítimas, que hay grupos políticos que no aceptan, eso es otra cosa; que el gobierno nacido de las urnas no es el que algunos pedían, eso es otra cosa. El resultado electoral en realidad es incuestionable. Ningún gobierno, ningún organismo internacional ha cuestionado el proceso electoral", dijo.

El exjefe de la ONPE insistió que es "casi imposible" de hacer fraude en un país democrático y manifestó que algunos grupos políticos continúan con dicha narrativa porque les es útil.

"Es lamentable esta especie de contagio de esta narrativa. Cualquier que pierde va a decir que porque fue fraude. Es lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, esto es lo que hace Bolsonaro ahora en Brasil. Esto lo que han dicho ahora y lo van a seguir diciendo (...) con esta idea los próximos perdedores siempre van a levantar la idea del fraude", expresó Fernando Tuesta.

