Francisco Sagasti: "Estamos viendo alianzas entre políticos de extrema derecha y de extrema izquierda para ir contra el país"

Lima El expresidente reiteró que no será candidato presidencial del Partido Morado.

El expresidente de la república Francisco Sagasti, en diálogo con RPP, consideró que la actual situación política nacional se caracteriza por una suerte de "canibalismo" de los políticos contra la ciudadanía.

"[Hay] una palabra muy importante: este canibalismo, pero el canibalismo no es entre los políticos, es el canibalismo de los políticos con la ciudadanía. Nos están comiendo crudos, por decirlo así", sostuvo.

El exmandatario consideró que este "canibalismo" se percibe particularmente en el Congreso que, según su percepción, está "asumiendo las funciones" de una Asamblea Constituyente. En ese sentido, enfatizó que la "extrema derecha" y la "extrema izquierda" han formado "alianzas" para ir en contra de "todo el país".

"Lo que estamos viendo es un Congreso que está pasando leyes a la carrera, cambiando todas las instituciones, asumiendo las funciones de Asamblea Constituyente, modificando más de 50 o 60 artículos de la Constitución, o sea que el canibalismo (…) no es entre los políticos, por el contrario, como nunca estamos viendo alianzas entre políticos de extrema derecha y de extrema izquierda en conjunto para ir en contra de la institucionalidad y de todo el país", resaltó.

"[Son extremos] del punto de vista de lo que plantean como propaganda (...), pero su comportamiento es un comportamiento predatorio, es básicamente buscar y tratar de conseguir lo máximo para su pequeño grupo, para uno o para otro", agregó.

China "no está tan interesada en compartir conocimientos, ciencia, tecnología" con el Perú

Por otro lado, el exjefe de Estado se pronunció sobre los últimos sucesos económicos en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que tuvo lugar la semana pasada en nuestro país, tales como la inauguración del Megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Company, empresa estatal china dedicada al transporte marítimo.

En esa línea, Sagasti indicó que China tiene un interés comercial con nuestro país, pero no en "compartir conocimientos" vinculados a ciencia y tecnología con el Perú.

"China está muy interesada en toda la parte comercial, en toda la parte de inversiones, pero no está tan interesada en compartir conocimientos, ciencia, tecnología, por el contrario, durante los últimos 30 o 40 años China se ha caracterizado por tratar de obtener, de manera directa e indirecta -de manera más o menos, en algunos casos, no muy santa- información sobre tecnología y ha dado un enorme salto, pero no está muy interesada en compartirla", enfatizó.

Al respecto, consideró que Estados Unidos y Europa "están mucho más interesados en los temas de educación superior, investigación", por lo que nuestro país debe evaluar "cómo nos vinculamos con uno y con otro de diferente manera"; no obstante, según dijo, se debe establecer "prerrequisitos internos" que garanticen "el mínimo de institucionalidad".

"Estamos creciendo porque el precio del oro está por encima de los 3000 dólares la onza, estamos creciendo por los precios de nuestros productos de exportación tradicionales, estamos repitiendo el mismo patrón de crecimiento económico que teníamos durante la colonia, después durante la independencia, con Inglaterra, después con los Estados Unidos y ahora con China, que es el principal destino de nuestras exportaciones", explicó.

"El problema es el siguiente: no se trata de tener solo un puerto (…), el problema es cómo impacta eso al resto del país, cómo impacta hacia adentro (...) Tenemos un plan, por ejemplo, urbano para Chancay, que todavía está en borrador y que no se va a poder, digamos, completar, por lo menos, hasta mediados del decenio de 2030", añadió.

Finalmente, el exmandatario reiteró que no será candidato presidencial para las próximas elecciones del 2026.

"Definitivamente, esa es una de cosas que la gente no cree, como en el Perú están acostumbrados a que los políticos digan una cosa y hagan otra no conciben cuando digo que no voy a ser candidato a la presidencia de la república. Tengo 80 años, hacer campaña entre los 80 y 82 viajando por todo el país, como hay que hacerlo, para gobernar al país entre los 82 y los 87, hay que estar un poco fuera de sus cabales", puntualizó.