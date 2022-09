Ministro de Transportes | Fuente: MTC

Percy Ipanaqué, abogado del ministro Geiner Alvarado, recalcó este viernes que la Fiscalía no tiene hasta el momento "ningún elemento de convicción" para acusarlo de pertener a una supuesta organización criminal. En ese sentido, señaló que tampoco ha sido mencionado por algún testigo ni colaborador eficaz.

"Hasta la fecha no hay ningún elemento de convicción que así lo señale. Los testigos no mencionan ningún acto ilícito del ministro Geiner Alvarado. Los colaboradores eficaces tampoco lo mencionan. No hay ninguna versión, por parte de Hugo Espino, que señale a Geiner Alvarado haya negociado, pedido dinero u participara de un hecho ilícito. No hay absolutamente nada", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.

Por otro lado, Percy Ipanaqué cuestionó las declaraciones que viene brindando a los medios de comunicación la exviceministra Elizabeth Añaños y sostuvo que no ha mostrado ninguna prueba que corrobore sus afirmaciones.

"Elizabeth Añaños da entrevistas y dice que el ministro Alvarado le ordenó ir a un departamento, pero no muestra ningún mensaje de texto, ni cruce de llamadas en esas horas y si hubiera sucedido eso ¿no crees que tiene la capacidad suficiente para conocer a qué actos obedecer y cuales no?, ¿por qué no denunció hace seis meses?", expresó Ipanaqué.

Añaños reveló en una entrevista al diario El Comercio que Geiner Alvarado, cuando fue nombrado titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le dijo que él "no decidía nada" al interior de la cartera de Vivienda.

Congreso aprueba interpelar a Geiner Alvarado

El pleno del Congreso, con 86 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, aprobó el lunes la admisión de la moción 3636, que propone interpelar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.

La moción proponía la interpelación de Alvarado por las investigaciones que es objeto durante su desempeño como ministro de Vivienda.

El titular del MTC deberá responder por presuntamente haberse reunido con la primera dama, Lilia Paredes, con Yenifer Paredes, con el alcalde de Anguía, José Medina, y con los hermanos Espino para concertar la adjudicación de obras en Chota (Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas) y Cajatambo (Lima Provincias).

Alvarado se comunicaba con Bruno Pacheco

En vísperas, el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que el levantamiento del secreto de las comunicaciones ha permitido conocer conversaciones del hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, con Bruno Pacheco y Fray Vásquez, en fechas próximas a la publicación del cuestionado decreto de urgencia 102-2021, que viabilizó presuntos actos ilícitos en las localidades de Anguía, Chadín y Chachapoyas.