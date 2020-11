Tras los cambios realizados al interior de la Policia, 15 generales pasarán al retiro. | Fuente: Andina

El congresista por el Partido Morado, Gino Costa, defendió la designación del nuevo comandante de la Policía, César Augusto Cervantes Cárdenas, y con ello, el retiro de los comandantes que tenian un rango más alto que este.

En conversación con La Rotativa del Aire, el parlamentario precisó que se trata de otro tipo de circunstancias tras lo vivido durante las marchas en Lima por la crisis política.

"No estamos en circunstancias normales. Es para que no se vuelva a repetir y que sean investigados. No son hechos usuales, la policia no es enemiga de la democrcia ni de los jóvenes manifestantes", expresó.

Asimismo, señaló que el reglamento precisa que se tiene que elegir entre los tres generales de mayor antigüedad en la Institución, pero que si ninguno convencía, se puede elegir a otro agente.



"El reglamento legal establece que en circunstancias normales se escoge entre los tres generales más antiguos, pero el propio artículo ocho señala que si no se escoge entre ellos. es entre quienes le siguen que son los tenientes generales y todos los que están delante, desde el más antigüo, pasan al retiro", precisó.

"No estamos en circunstancias normales, sino en una situación extraordinaria donde había que garantizar que estos hechos (represión durante las protestas) no se repitan", agregó.