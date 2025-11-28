Gobernador regional de Tacna pide al presidente José Jerí declarar en emergencia la frontera con Chile

El gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres, envió un oficio al presidente José Jerí para solicitar la declaración de emergencia en la zona de la frontera de las provincias de Tacna y Tarata, a raíz de la problemática migratoria de la frontera entre Perú y Chile.

Al respecto, señaló que, debido "al crecimiento de los problemas migratorios; esta medida es fundamental para poder hacer frente a la situación y garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población".

Asimismo, solicitó la disposición de reforzar la presencia de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército, en temas de logística, para "reforzar el control territorial, prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados".

También se busca evitar como posibles bloqueos de las vías de comunicación o afectaciones al libre tránsito entre Tacna y Arica.

Además, el gobernador solicitó que, a través de la Cancillería peruana, "se remita una nota diplomática a su homólogo de Chile, expresando la preocupación del Estado peruano por la situación migratoria en la frontera", así como la necesidad de adoptar acciones en conjunto en la zona.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Bloquean carril en Panamericana Sur

RPP pudo conocer que un grupo de aproximadamente 60 migrantes extranjeros bloquea el carril de subida de la Panamericana Sur, en el sector de la Línea de la Concordia, frontera entre Perú y Chile.

Los manifestantes exigen que se les permita ingresar al territorio peruano y que las autoridades chilenas faciliten las gestiones para continuar su viaje hacia Venezuela.

Además, han señalado a RPP que su protesta responde a recientes declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien afirmó que, de ganar las elecciones en la segunda vuelta, su gobierno expulsará a ciudadanos extranjeros que no cuenten con documentación regulada en Chile.

El jefe de la región policial Tacna, general Arturo Valverde, informó ayer, jueves, que se ha incrementado el número de efectivos en los puestos de control fronterizos, tanto en Bolognesi, Santa Rosa y La Concordia, con el fin de reforzar la vigilancia y evitar ingresos irregulares.

La autoridad policial también precisó a RPP que en los próximos días no se permitirá el ingreso de personas indocumentadas, mediante pasos no habilitados, como parte de las acciones de control migratorio en la zona sur del país.