Arequipa: delincuentes detonaron artefacto explosivo en la casa de un abogado en el distrito de Miraflores

Según la denuncia, además de las amenazas, los sujetos grababan su vivienda y tomaban fotografías de su hija | Fuente: RPP

Esta madrugada, delincuentes detonaron un artefacto explosivo contra la casa de un abogado ubicada en la intersección de la avenida Goyeneche con la calle Francisco Bolognesi, en el distrito de Miraflores, en la región Arequipa.

La explosión y la onda expansiva dañaron dos viviendas, afectando puertas y ventanas. Incluso los vidrios quedaron esparcidos hasta la pista, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el abogado denunció que desde hace tres semanas recibía amenazas de delincuentes que se identificaban como 'Los Injertos del Cono Norte'.

Estos delincuentes le exigían dejar de litigar por un periodo de seis meses y le advirtieron que luego le harían llegar nuevas instrucciones. De no acatar, sufriría represalias.

"Hay que investigarse este caso, porque no podemos dejar que quede impune. Yo quisiera que haga justicia, que se investigue. Que no quede impune. Como le digo, le pido que haya más seguridad", manifestó una de las vecinas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Delincuentes enviaban fotografías de su hija

Según la denuncia, además de las amenazas, los sujetos grababan su vivienda y tomaban fotografías de su hija. Por ello, denunció el caso ante la Divincri, pero indicaron los familiares que no tuvo la atención necesaria.

Hasta el lugar llegaron Policías de la Unidad de Explosivos, además de agentes del área de Secuestros y Extorsiones del Depincri para continuar con las investigaciones correspondientes.