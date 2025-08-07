Gobierno peruano rechaza expresiones de Gustavo Petro y descarta diferendo limítrofe por la Isla Chinería

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno peruano rechaza que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconozca la jurisdicción de nuestro país en la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Así lo expresó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Desde el mencionado distrito y al lado de una delegación de ministros, el jefe de Gabinete Ministerial alegó que la isla fue asignada al Perú en el proceso demarcatorio del Tratado Salomón-Lozano de 1922.

“Ratificamos que nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción”, declaró.

Perú resuelve sus problemas con “vocación de paz”, dice Eduardo Arana

Arana Ysa precisó que el Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas “con vocación de paz”; sin embargo, enfatizó que el Gobierno es firme en la defensa del territorio.

“No existe ningún diferendo limítrofe con Colombia […]. Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras”, sentenció.

Asimismo, el primer ministro dijo que América Latina, especialmente América del Sur, requiere enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de la infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud.

“Es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos”, aseveró.

Acotó que el pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que el Gobierno y las autoridades velan “por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú”.

Finalmente, la comitiva ministerial y algunos pobladores entonaron el himno nacional como un acto simbólico frente a las acusaciones de Gustavo Petro.