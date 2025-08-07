"Reafirmamos la soberanía peruana": este es el pronunciamiento completo del Gobierno en respuesta a Gustavo Petro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno peruano respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que señalara que no reconoce la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa, desconociendo así a las autoridades "de facto" impuestas en la zona.

Más temprano, durante su discurso en la localidad colombiana de Leticia, en el marco de las celebraciones por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, Petro leyó una declaración en la que precisa que el territorio de la isla Santa Rosa "no ha sido asignado" ni al Perú ni a Colombia.

"El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas", aseguró.

En respuesta, el gobierno peruano, a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, emitió un pronunciamiento desde el distrito de Santa Rosa en que expresaron su rechazo categórico a estas expresiones "que desconocen la soberanía peruana" en esta localidad.

"Reafirmamos la soberanía peruana sobre la isla Chinería, incluida en el distrito de Santa Rosa de Loreto, asignada al Perú en el proceso demarcatorio derivado del tratado de 1922", apuntó.

El pronunciamiento también ratificó que esta soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto "está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción". En esa línea, reiteraron que no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia.

Pronunciamiento del Gobierno peruano:

Con relación a las expresiones vertidas por el presidente de Colombia, señalamos lo siguiente:

1. Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

2. Reafirmamos la soberanía peruana sobre la isla Chinería, incluida en el distrito de Santa Rosa de Loreto, asignada al Perú en el proceso demarcatorio derivado del tratado de 1922.

3. Ratificamos que nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción.

4. El Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas con vocación de paz. Sin embargo, siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses, y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia.

5. América Latina y especialmente América del Sur requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. Es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos.

6. El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro Gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú número.

7. Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras.

Santa Rosa de Loreto, 7 de agosto de 2025

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa"

Más temprano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó no reconocer la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa, desconociendo así a las autoridades "de facto" impuestas en la zona.

Durante su discurso en la localidad colombiana de Leticia, en el marco de las celebraciones por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, Petro leyó una declaración en la que precisa que el territorio de la isla Santa Rosa "no ha sido asignado" ni al Perú ni a Colombia.

"El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas", aseguró.

De igual manera, expresó su postura para reactivar la Comisión Mixta Peruano-Colombiana (Comperif), así como su disponibilidad para participar en la misma, convocada por el canciller peruano Elmer Schialer, y que se realizará el próximo 11 y 12 de setiembre de 2025.

En otro momento de su alocución, Petro aseguró que la soberanía sobre el territorio de Santa Rosa no se definió en el Protocolo de Río de Janeiro en 1934, por lo que Perú "violó" dicho acuerdo al considerar que Santa Rosa es "una extensión" de la isla Chinería.

"Tenemos las pruebas técnicas científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla Chinería, la prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia, la isla de Santa Rosa surgió nueva después de los años 50 creo, y al surgir nueva, el tratado lo que dice es que los dos gobiernos se ponen de acuerdo y Perú le ha sacado la maleta a ponernos de acuerdo. Yo no les voy a prevenir, simplemente los invito a ponernos de acuerdo antes que las mafias ganen", remarcó.

Asimismo, no descartó acudir a instancias jurídicas internacionales si no se llega a un acuerdo en la Comperif.

"Si el Comperif no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez con la juridicidad internacional que dimos gala de entender en la defensa del mar territorial de San Andrés", comentó.