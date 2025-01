Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ministro de Trabajo descarta que el incremento del sueldo mínimo "haya sido un gesto de populismo”

Daniel Maurate también indicó que “los feriados en exceso afectan la productividad”. | Fuente: Andina / Difusión

El pasado 27 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte anunció el aumento del sueldo mínimo de S/1 025 a S/1 130. De inmediato, la medida fue criticada por los detractores del Ejecutivo, quienes aseguraron que la misma sería una respuesta de la mandataria para hacerle frente al bajo índice de aprobación que tiene en las encuestas. Según un estudio de Datum, la jefa de Estado culminó el 2024 con el 3 % de aceptación.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, negó en Enfoque de los Sábados que la medida promulgada por el Ejecutivo haya sido producto del “populismo”.

“Descartamos completamente que haya sido un gesto de populismo o una medida política”, señaló.

Asimismo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) aclaró que el Gobierno ha tardado “año y medio en hacer efectivo el incremento del sueldo mínimo porque las condiciones no estaban dadas” anteriormente.

“Este anuncio la presidenta lo hizo en julio del 2023 […] Me ha costado mucho conversar con los dirigentes sindicales para que puedan comprender que el 2023 no era momento de incrementar el sueldo mínimo vital. He salido constantemente a explicar a los trabajadores que no era posible porque estábamos en recesión”, indicó.

“Cuando llegamos al 2024, también les dije a los trabajadores que no podíamos incrementar el [sueldo mínimo], debíamos esperar a que la economía se recupere y -quizá- en el segundo semestre podíamos debatir el tema. […] Reconozco la paciencia de los trabajadores, que han esperado casi año y medio para que este incremento se dé”, acotó.

En esa misma línea, Maurate aclaró que, a pesar de que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, no se ha pronunciado sobre el aumento del salario mínimo, “apoya la medida, como todo el gabinete”.

Daniel Maurate: “Los feriados en exceso afectan la productividad”

Al ser consultado sobre el pedido formal de la Defensoría del Pueblo a la presidenta Dina Boluarte, para evaluar la reducción de los feriados compensables para el 2025, Maurate indicó que estos son “una preocupación para los empleadores porque afectan la productividad”.

“Si miramos la producción del 2024, vamos a ver que todas han sido positivas. [Sin embargo, si vemos el mes] que ha tenido más feriados, que creo que ha sido marzo, hemos tenido baja productividad. Los feriados en exceso afectan la productividad”, indicó.

“Creo que el ejecutivo tiene que evaluar este [tema] de los feriados, a fin de que no afectemos la productividad porque si afectamos la productividad, de hecho, que afectamos el empleo y las posibilidades de que se fortalezcan las sociedades productivas”, concluyó.