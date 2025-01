Flor Pablo: "Estoy de acuerdo con censurar a la Mesa Directiva"

La congresista Flor Pablo criticó que el rótulo de ser el "primer poder del Estado" le haya servido al Congreso para "hacer lo que le da la gana".

La parlamentaria Flor Pablo señaló estar de acuerdo con la censura de toda la Mesa Directiva del Congreso, esto en medio de la denuncia de que habría una presunta red de prostitución en el Parlamento.

"(Este es) un Congreso donde al procurador lo nombra el mismo Congreso, un Congreso que aumenta su presupuesto en más de 100% en un año, un congreso totalmente discrecional para hacer lo que le da la gana. Se hace lo que se le antoja en ese momento a la alianza que hay para la Mesa Directiva", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo estoy de acuerdo con la censura a la Mesa Directiva, a toda la mesa, no solamente al presidente, porque acá hay una responsabilidad, porque cuando llegan al gobierno del Congreso es en una alianza. No se ganan los votos por pura casualidad. Realmente la situación del Congreso es insostenible, es ingobernable en este momento y esto de 'me voy a China' es una forma también de dejar las papas calientes, no responsabilizarse", manifestó.

"Ojo que acá no solamente es el presidente, detrás de acá hay un partido. El partido que está presidiendo la Mesa Directiva es el partido del señor César Acuña de Alianza para el Progreso", agregó.

"Eso de ser el primer poder del Estado no existe"

Más adelante, Flor Pablo criticó la falta de control político que hay contra el Congreso y precisó que es necesaria una reestructuración. Además, destacó que no existe un "primer poder del Estado" e hizo hincapié en que se ha utilizado ese lema para romper el equilibrio de poderes.

"El Congreso tiene un problema muy serio que en realidad hay que ponerlo en agenda, de repente no para este Congreso, sino para el siguiente: una reestructuración. No puede ser un Congreso superpoderoso donde ni siquiera la Contraloría tiene posibilidad de intervenir, donde ni siquiera la Procuraduría tiene posibilidad de hacer control", enfatizó.

"Simplemente es un Congreso que se manda por su lado y eso de ser el primer poder del Estado no existe. No hay primer poder del Estado. Y con ese argumento es que hacen y deshacen. En realidad, el Congreso es un poder en el Estado, efectivamente, pero es un equilibrio para que haya democracia. Ahorita está roto totalmente ese equilibrio", finalizó.