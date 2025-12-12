Gobierno señala que protestas contra proyectos mineros podrían favorecer a Bolivia y Chile

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que las continuas protestas contra proyectos mineros en el Perú no solo ponen en riesgo la inversión extranjera en el país, sino que podría terminar beneficiando a sus competidores directos en la región, como Bolivia y Chile.

Durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), Álvarez aseguró que si la mina de cobre Tía María, en Arequipa, consigue iniciar operaciones y “logra desarrollarse sin mayores problemas”, enviará un mensaje positivo a los inversionistas extranjeros.

"Pero si sigue el afán de grupos organizados financiados desde el extranjero, y no logra efectivizar su operación, va a ser una señal de que Perú no es un país adecuado para invertir y sus competidores inmediatos, como Bolivia y Chile, se van a ver beneficiados", señaló.

En ese sentido, indicó que el proyecto minero desarrollado por la empresa Southern -filial del Grupo México- enfrenta oposición de dirigentes locales con el apoyo de organismos no gubernamentales, pese a que la población habría expresado su respaldo en una consulta popular, según afirmó.

"Hemos visto con nitidez que muchas ONG con financiamiento extranjero no tienen ninguna preocupación por la minería ilegal que contamina de manera radical y extrema (...) pero son muy activas para atacar a la gran minería formal, que cumple estándares nacionales e internacional de cuidado de medioambiental", sostuvo.

Southern confirmó en noviembre el inicio de obras, con una inversión prevista de 200 millones de dólares para este año y 900 millones para 2026, tras haber afrontado durante más de 15 años protestas sociales de los agricultores del Valle del río Tambo, en Arequipa.

“No podemos dejar que suceda lo de Conga”

Por otro lado, Ernesto Álvarez recordó que proyectos suspendidos, como Conga en Cajamarca, terminaron “siendo parcialmente explotados por la minería ilegal”.

“Tía María es un proyecto emblemático para Perú, no podemos dejar que suceda lo que sucedió con Conga (proyecto de oro y cobre que fue suspendido en 2012)”, expresó.

El jefe del Gabinete Ministerial remarcó que la falta de “nuevas inversiones” es “sumamente grave” para el Perú, pues mantiene amplias “brecas en infraestructura, tecnología y educación”.

Minería ilegal y formalización

Finalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) consideró que se deben reformular y rebajar los requisitos a fin de promover la formalización de la minería ilegal.

En ese contexto, manifestó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) "no ha funcionado" por sus altos costos para los pequeños mineros y, por tanto, las normas se deben adaptar y cambiar la legislación para reducir la minería ilegal y sus efectos: delitos ambientales, trata de personas y presencia de bandas criminales.