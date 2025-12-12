Huánuco: mineros ilegales habrían contratado sicarios para atentar contra defensores ambientales que denunciaron daños al ecosistema

Una situación de impotencia y desprotección viven los defensores ambientales del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, la estación biológica más antigua del país, y los pobladores de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en Huánuco. Los mineros ilegales y sus maquinarias no solo están devastando el bosque de la zona, sino que habrían contratado sicarios para atentar contra ellos.

Así lo señaló César Ipensa, abogado especialista en derecho ambiental, quien en diálogo con RPP, precisó que este panorama alarmante se vive desde hace algunos meses, desde que denunciaron que los mineros ilegales llegaron con retroexcavadoras al territorio protegido.

"La estación biológica Panguana en los últimos meses [se] ha visto amenazada [por] el incremento de la minería ilegal en la zona, con más de sesenta retroexcavadoras destruyendo el bosque, y todo es absolutamente ilegal. Ante esa situación -inicialmente de inacción, pero que ha sido asumida con responsabilidad por la mesa forestal de Huánuco y con apoyo serio de la Policía, de la Marina y la Fiscalía- se ha venido realizando intervenciones en la zona", indicó.

"Esta situación de haber prestado ayuda o acompañado a estas autoridades ha llevado a que enfrentemos una situación alarmante y que ponemos en evidencia: mineros ilegales -tenemos información reservada- habrían contratado sicarios para asesinar a miembros de Panguana, porque hemos prestado ayuda a las autoridades a cumplir el rol en defensa de nuestros bienes comunes", remarcó.

Dada esta situación, Ipensa indicó que "hace varias semanas" presentó pedidos para "incluir en la lista de defensores ambientales" a los pobladores de Yuyapichis y pedir garantías para sus vidas; sin embargo, hasta ahora no tendría respuesta.

"No tuvimos, en ningún momento, respuesta de la comisaría de Yuyapichis. Tuvimos una situación bastante discutible, porque en una madrugada ingresaron los policías desde la zona de minería ilegal donde decían ellos que no podían ingresar. Eso nos ha llamado la atención porque aparecieron a las cinco de la mañana sin uniforme y más bien presionando, lo que ha sido denunciado ante Inspectoría de la Policía hace varias semanas por esta situación, concretamente de la comisaría de Yuyapichis", acotó.

Mineros ilegales estarían pagando a comuneros a cambio de su apoyo y complicidad

Ipensa señaló que el panorama se vuelve más preocupante debido a la complicidad de algunos comuneros con los mineros ilegales, que les estarían pagando a cambio de su apoyo.

"Lamentablemente, ya la situación ha cambiado tanto. La comunidad nativa frente a la estación biológica Panguana, que antes eran socios nuestros, hoy en día se han convertido en defensores de los mineros, porque son pagados por los mineros ilegales para poder ejercer la actividad. Están presionando, atacando constantemente, haciendo anuncios que están documentados", sostuvo.

"Nuevamente, el día de ayer hemos vuelto a presentar otra denuncia contra uno de los dirigentes de la comunidad de Pampas Verdes, porque es él quien está moviendo [esto], pero él es movido, a su vez, por los mineros, los más grandes mineros que han estado operando en las últimas semanas y que sus maquinarias fueron destruidas", añadió.

El letrado remarcó que los autores de las amenazas "están claramente identificados", por lo que pidió el apoyo inmediato de las autoridades. "No queremos lamentar la muerte de absolutamente nadie, y creo que la autoridad que tiene la información tiene que actuar concretamente ahora", expresó.

"Debo reconocer que sí hay un esfuerzo de la Policía de Medio Ambiente, de la Marina de Guerra, de la Fiscalía, pero siento que los pedidos de ellos no llegan al más alto nivel, es decir, a la Jefatura de la Policía de Medio Ambiente, concretamente a la jefatura de la Marina. A veces vemos situaciones tan alarmantes que no cuentan con las condiciones pese a la intención de querer enfrentar esto. La mesa forestal de control y vigilancia del Gobierno Regional de Huánuco hace un esfuerzo increíble, pero, nuevamente, los pedidos no llegan arriba", sostuvo.

"Hemos pedido ya hace varios meses -y el mismo gobernador de Huánuco ha pedido- la declaratoria de emergencia. El ministro del Interior se comprometió en una reunión con el gobierno regional […], hay un pedido concreto de declaratoria de emergencia para que intervengan las Fuerzas Armadas, estamos esperando hace varias semanas o meses. Nuevamente, mi llamado porque el ministro del Interior se comprometió a la declaración, sin embargo, a los que encargó hacia abajo parece que no avanzan con este pedido y no han entregado los informes que ya han sido alcanzados oportunamente de manera positiva para la declaratoria de emergencia de la provincia de Puerto Inca", puntualizó.