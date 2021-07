Guido Bellido: Este es el video por el que el nuevo premier es investigado por presunta apología al terrorismo

Guido Bellido es el nuevo premier de Pedro Castillo. | Fuente: YouTube/Inka Visión

Este jueves 29 de julio, el presidente Pedro Castillo juramentó a su primer Presidente del Consejo de Ministros, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Sin embargo, la designación ha sido cuestionada porque el nuevo Presidente del Consejo de Ministros es investigado por apología al terrorismo.

El video muestra una entrevista que Bellido Ugarte brindó para el canal 31 de señal abierta Inka Visión del Cusco el pasado 20 de abril. Durante la entrevista, el ahora premier es consultado sobre la senderista Edith Lagos, así como por el mismo grupo terrorista Sendero Luminoso.

“Edith Lagos es una peruana. ¿Ha sido una sanguinaria? Yo no lo sabía. He visto en algunos documentos que ha estado en un momento de conflicto en el país. Ha estado vinculada a Sendero Luminoso, en un proceso que no es como ahora”, expresa.

Asimismo, en el clip, Guido Bellido evita en todo momento aceptar que Sendero Luminoso es un grupo terrorista y solo señala que son “peruanos que han tomado un camino”.

“El país estaba en un desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino, ¿son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas?”, se le escucha decir.

Por estas declaraciones, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Bellido Ugarte y contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de apología al terrorismo en agravio al Estado.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Informes del Bicentenario’: Héroes del Bicentenario