Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Presidencia

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, rechazó este miércoles que exista una intención del gobierno de indultar a Abimael Guzmán Reynoso, terrorista fundador y cabecilla de Sender Luminoso, y a ningún otro condenado por terrorismo en el país.

"No habido un solo representante del partido (Perú Libre) o del gobierno que haya planteado esta iniciativa", dijo Bellido en conferencia de prensa ante la consulta de una eventual supuesta liberación del terriorista que cumple caden perpetua en la Base Naval del Callao.

"No está en agenda, jamás se ha tocado, ni se ha respirado [sic] al respecto de una posibilidad de indulto para ningún condenado por terrorismo", zanjó e hizo un llamado a no generar noticias falsas.

Movadef

Bellido también fue consultado sobre si consideraba un peligro para la democracia al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) vinculado a Sendero Luminoso y al que ha sido asociado por lo menos un ministro de su gabinete.

El titular de la PCM dijo que vivimos en un Estado democrático en el que existen normas que se deban respetar, y quienes "están en el marco de esa norma, están dentro del espacio democrático de participación política".

"Quienes no están no están, porque si no el Movadef hubiera postulado (a las elecciones) y hubiera puesto su candidato. En todo caso nuestra postura es clara, nosotros participamos en un Estado democrático y para participar en un Estado democrático aceptas al Estado democrático", comentó.