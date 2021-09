Guido Bellido sobre el Gas de Camisea: "Pedro Castillo no debe temer a nadie, solo hay que temer al pueblo"

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, insistió en la necesidad de nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea en el Cusco, si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el Estado Peruano el reparto de utilidades.

"Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el Gas Licuado de Petróleo y cuando dije eso me han dicho que salga rápido, (o deje eso) qué delito ha sido eso, no es ningún delito, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder. Tampoco el presidente de la República debe retroceder porque es este pueblo lo eligió como presidente de la República", señaló.

"Si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien esta región de Puno, todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Hemos dicho que la gente campesina como nosotros nos represente bien, que se pare bien, hemos dicho que hable bien con autoridad, y eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe temer a nadie hermanos, solo hay que temer al pueblo. Si el pueblo está con nosotros no pasa nada, no debe haber miedo hermanos", agregó.

Estas declaraciones se dan en medio de una nueva polémica generada en el Poder Ejecutivo tras la amenaza de Guido Bellido de nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea en el Cusco, si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el Estado Pperuano el reparto de utilidades.

Precisamente, esta mañana el jefe del Gabinete Ministerial y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entregaron esta mañana en las oficinas de la empresa PlusPetrol, en el distrito de San Isidro, un oficio que formaliza el inicio de las anunciadas renegociaciones sobre el contrato del Gas de Camisea para la masificación de gas.

"Hemos venido a iniciar el proceso de renegociación, el Estado tiene que tomar acciones", fue lo único que dijo a la prensa que se encontraba presente en el lugar.

El proyecto de Camisea está a cargo del consorcio integrado por las empresas Pluspetrol Perú, Hunt Oil Company of Peru LLC, Tecpetrol del Perú SAC, SK Corporation, Sonatrach Peru Corporation SAC y Repsol Exploración Perú. El Estado peruano le otorgó la licencia en febrero de 2020 para la explotación del yacimiento (extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos) por 40 años.

"Pluspetrol se encarga de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en Camisea y su procesamiento en la Planta de Fraccionamiento de Las Malvinas, en Cusco, donde se separan los líquidos y gas seco", detalla el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en su página web.

Expropiación de Camisea costaría US$ 30,000 millones al país

Este fin de semana el premier Guido Bellido amenazó con nacionalizar el gas de Camisea si la empresa que tiene la concesión no acepta la renegociación de utilidades que plantean, pero ¿qué implicaría esto?

Según advierte la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la expropiación de Camisea podría costarle al Perú alrededor de US$ 30,000 millones.

El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señala que este monto equivale al todo el presupuesto del sector educación, salud y transportes.

"Expropiar Camisea le costaría al Perú no menos de US$ 30,000 millones. Eso implica todo el presupuesto del sector educación, salud y transportes (...) Con esa plata podríamos masificar todo el Perú, hacer toda la infraestructura de ductos del sur y norte. Llevar el gas más barato a todos los hogares gratis", dijo en diálogo con Cuarto Poder.

Pese a que el presidente Pedro Castillo señaló que cualquier renegociación se dará "con respeto irrestricto" al Estado de derecho, el anuncio de Bellido genera incertidumbre.

"Nosotros, como representantes gremiales vamos a alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica y de la propiedad privada. En este caso, como lo ha señalado muy bien el presidente Pedro Castillo, se tiene que respetar el Estado de derecho", comentó Cantuarias.

Cantuarias también señaló que estas declaraciones de Bellido son una contradicción respecto a lo indicado por el presidente Castillo y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, durante su gira por México y Estados Unidos.

Asimismo, el representante del gremio agregó que actualmente Camisea entrega al Estado regalías que alcanzan al 65% de sus utilidades, solo 5% menos que el 70% que plantea el ideario del partido Perú Libre.

