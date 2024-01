Juan Carlos Villena consideró como una equivocación la ley que permite a la PNP investigar sin presencia fiscal

Judiciales El fiscal de la Nación indicó que la Constitución faculta al Ministerio Público ha conducir todas las investigaciones con apoyo de la PNP

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en diálogo con RPP, su primera entrevista brindada a un medio de comunicación, se pronunció en torno a la norma del Ejecutivo que faculta a la Policía Nacional a realizar investigaciones sin presencia fiscal.

Como se sabe, el pasado 20 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, promulgaron el Decreto Legislativo N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal "para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público".

En ese marco, se dispuso que "en los supuestos en los que se les imposibilite a la Fiscalía estar presente en el operativo de manera inmediata, la Policía debe proceder a ejecutar (investigaciones) sin su presencia cuando se amenace la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima".

"El fiscal es el que dirige las investigaciones desde un inicio"

Al respecto, Villena Campana consideró como una equivocación del Ejecutivo la promulgación de este decreto ya que, según indicó, vulnera las competencias del Ministerio Público.

"Yo creo que sí (se ha equivocado), creo que hay normas donde claramente se vulneran las funciones (fiscales). Por ejemplo, hay una norma que dice que el fiscal convalidará las acciones de la Policía, y eso no puede ocurrir en una investigación. En el Código Procesal Penal no existe eso, lo que ocurre es que la Policía Nacional puede realizar investigaciones urgentes e inaplazables, realiza sus actas que (…) son prueba preconstituida, pero no requiere la convalidación del fiscal", explicó.

"Ningún funcionario puede convalidar lo que otro hace si es que no ha estado presente en ese acto. Todo lo contrario, podría la parte investigada cuestionar ello. Hay normas que no son adecuadas", subrayó.

En ese sentido, el fiscal de la Nación resaltó que "no debería haber duda alguna" de que "el fiscal es quien dirige las investigaciones desde un inicio, porque la Constitución es clara".

"La Constitución es clara en decir que es el fiscal quien conduce desde el inicio las investigaciones, y la Policía cumple las órdenes de los fiscales en ese ámbito. Los decretos legislativos entendemos que hay artículos que consideramos podrían vulnerar nuestras atribuciones", indicó.

"(La Carta Magna) dice que la Policía Nacional cumplirá las órdenes del fiscal en la conducción de las mismas, de tal forma que no existe duda (...) La Policía puede intervenir en flagrancia, por supuesto (...) Lo que es flagrancia es una situación que no se puede predecir, y el fiscal se comunica y se puede constituir inmediatamente, incluso puede dirigir la investigación con el instructor por teléfono, y constituirse en el término de la distancia", agregó.

Conforman equipo especial que evaluará decretos que vulneran a la Fiscalía

Asimismo, Villena Campana anunció que en la Junta de Fiscales Supremos (JFS) se decidió conformar "un equipo de fiscales experimentados que están haciendo un análisis riguroso de estas normas para adoptar las medidas pertinentes".

"En la JFS, hemos conformado un equipo de fiscales que están analizando rigurosamente esos decretos legislativos, y vamos a tener muy próximo los resultados para ver qué acciones podemos tomar, qué decisiones podemos plantear", aseveró.

El fiscal de la Nación agregó que "hay normas que no son adecuadas", pero que su institución se va a pronunciar "de manera más formal con un informe, con un documento, y anunciaremos qué medidas vamos a tomar".