Inseguridad ciudadana: advierten que el Gobierno no está ejecutando una estrategia efectiva contra la delincuencia

El exministro del Interior, Cluber Aliaga Lodtmann, hizo un análisis sobre la inseguridad ciudadana en el país, donde actos criminales como robos, secuestros, extorsiones y asesinatos, se han vuelto habituales, desencadenando gran temor en la población.

"La delincuencia hoy en el Perú es mucho más cruel, sanguinaria y más peligrosa que hace 10 o 15 años atrás. Es un país donde se mata y se roba y la incidencia delictiva ha crecido enormemente", indicó el general de la PNP en situación de retiro en La Rotativa del Aire.

En ese sentido, afirmó que considera que el Gobierno no está ejecutando una estrategia efectiva para combatir el incremento de la delincuencia, uno de los mayores problemas a resolver en la actualidad.

"Yo creo que el Gobierno, en su conjunto, no evidencia una estrategia coherente, integral. Lo que vemos son las respuestas, el esfuerzo que hace la Policía por tratar de hacer mejor su trabajo", sostuvo.

A ello, sostuvo que el Congreso de la República "tiene la facultad de dar leyes que permitan un mejor trabajo de las instituciones", pero "ni analizan, ni proponen".

¿Cómo va la lucha contra la delincuencia? | Fuente: RPP

Por otro lado, manifestó que, desde la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, en el 2004, y puesto en vigencia en 2006, desapareció "la profesión de detective" y que desde entonces "la incidencia delictiva comenzó a crecer en el Perú".

"El nuevo Código Procesal Penal fue elaborado por tres fiscales, tres jueces y tres abogados. No participó la Policía. Por lo tanto, cuando sale, desaparece la profesión de detective, que es el investigador criminal, el investigador científico del delito y pasa a ser auxiliar de la Fiscalía", detalló Aliaga Lodtmann.

"De tal manera, que después del Código, la Policía recibe la denuncia, la pasa al fiscal y éste se demora, a veces, en devolver la carpeta fiscal y mientras tanto los policías ya no investigan y esto está generando que los delincuentes queden impunes de los delitos que comenten y eso fortalece la actividad criminal", aseguró.

Por último, recomendó reformar el referido conjunto de normas y principios jurídicos, así como restituir a los detectives, pues "son los que investigan, desarticulan bandas, organizaciones criminales en todo el mundo. No lo hace la Policía preventiva, no lo hace la Fiscalía, lo hacen los detectives, aquellos que están entrenados y capacitados para poder descubrir un crimen donde no hay testigos".