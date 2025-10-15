Jaime Quito promueve moción de censura contra Mesa Directiva del Congreso

El congresista Jaime Quito dijo que la gestión de José Jerí representa el continuismo de Dina Boluarte.

El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, confirmó que está impulsando una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

En declaraciones a RPP, el legislador dijo que el nuevo presidente José Jerí representa el continuismo de la gestión de Dina Boluarte.

“Frente al continuismo del pacto que ha venido sosteniendo y blindando a Dina Boluarte, cogobernando con ella, dando leyes pro- crimen y permitiendo el avance de la criminalidad en nuestro país, hoy no existe ningún cambio ni modificación sino la mantención de lo mismo”, dijo.

Quito Sarmiento comentó que está recolectando firmas para oficializar la presentación de la moción de censura, que también incluye a José Jerí, para que “realmente se hagan los cambios que la población exige”.

De aprobarse la censura contra la actual Mesa Directiva, José Jerí dejaría de ejercer sus funciones en Palacio de Gobierno.

Ello debido a que José Jerí se desempeñaba como presidente del Congreso, pero por sucesión constitucional asumió como jefe de Estado a raíz de la vacancia de Dina Boluarte, sobre todo porque la exmandataria no contaba con vicepresidentes que pudieran asumir el cargo.

Cabe precisar que, de aprobarse la vacancia, se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva, pero no se alcanzaron los votos requeridos para que ser admitida a trámite.