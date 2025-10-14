Defensa legal de Dina Boluarte evalúa presentar acción de amparo contra vacancia presidencial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, dijo que ha planteado a la exmandataria presentar una acción de amparo contra la vacancia presidencial que aprobó el Congreso y que definió el fin de la gestión de su patrocinada.

En declaraciones a RPP, el letrado recordó que el Parlamento citó a Boluarte Zegarra con poco margen de tiempo para armar su defensa, por lo que se requirió una reprogramación que, posteriormente, fue rechazada por la representación nacional.

“Frente a eso, hemos sugerido la interposición de una demanda de amparo, porque el Perú ha sido condenado a nivel internacional dos veces por lo mismo”, apuntó.

Campos mencionó que, cuando se presentaron las mociones de vacancia contra los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sí se les otorgó un plazo razonable para ejercer sus respectivas defensas.

“El Tribunal Constitucional ha establecido el plazo razonable para ejercer la defensa, cosa que no ocurría si solo se le otorgaba 56 minutos para eso. Existen precedentes… donde el Congreso le otorgó el uso de la palabra para ejercer debidamente su defensa”, acotó.

Finalmente, Campos señaló que la decisión final está en manos de la expresidente Dina Boluarte, quien estuvo en el poder desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 9 de octubre de 2025.

PJ evaluará solicitudes de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El Poder Judicial evaluará este miércoles, a las 9:00 a.m., la solicitud de impedimento de salida por 36 meses contra Boluarte Zegarra, por el caso vinculado a ‘Los Dinámicos del Centro’, donde se acusa a la exmandataria por el presunto delito de lavado de activos.

Al día siguiente, jueves 16, se verá el pedido de impedimento de salida por 18 meses, pero esta vez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

Esto por las cirugías estéticas a las que se sometió supuestamente sin el trámite correspondiente en el Parlamento y presuntamente a cambio de dar favores al médico que la operó.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, confirmó que la ahora expresidenta no asistirá a la audiencia judicial del miércoles 15.