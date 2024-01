Canciller González Olaechea: "Perú se va a mantener dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos"

El canciller Javier González Olaechea remarcó este martes que Perú continuará formando parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; sin embargo, afirmó que dicha entidad ha cometido algunos excesos.

"Perú se va a mantener dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero claramente se ha excedido en algunos casos", remarcó en el programa Nunca es Tarde de RPP.

González Olaechea criticó que comisionados de dicha institución vinieron al país para ver la salud de Pedro Castillo por unos supuestos maltratos que había recibido, pero que no se pronunciaron cuando militares eran asesinados por terroristas en el Vraem. En ese sentido, dijo que el Estado jamás se quedará callado.

"Somos demócratas, hay un gobierno constitucional donde se respetan las libertades. Se respetan los Derechos Humanos, hay algunos casos individuales que se están procesando, pero no nos vamos a quedar callados. Con todo respeto hay una suerte de sensibilización sesgada excesiva y a veces totalmente injustificada", añadió.

Caso Sergio Tarache

González Olaechea saludó que con su homólogo de Colombia se logró acciones concretas para conseguir que Sergio Tarache venga al Perú para responder por el caso de Katherine Gómez. Esto gracias a la colaboración en materia judicial y en materia de lucha contra la la inseguridad.

"La idea es atacar problemas comunes que es la delincuencia internacional este digamos organizada transnacional organizada O sea a los cárteles y obviamente a todos los que están detrás de tráfico de drogas de lavado de activos

Por otro lado, el ministro dijo desconocer "oficial y extraoficialmente" si Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo, no pudiera conseguir asilo con Bolivia, pero destacó que eso no se diera gracias al acuerdo para crear la Red Andina de Seguridad contra el crimen organizado que se dio en la última reunión de cancilleres en la CAN.

"Intuyo que Bolivia, después de haber firmado y suscrito este acuerdo, ha hecho espíritu de este tratado vinculante y ha procedido de acuerdo con lo que estamos combatiendo comúnmente", señaló.