Canciller dijo que no adelantará opinión sobre comisión para revisar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

González-Olaechea enumeró los objetivos que se ha trazado nuestro país respecto de las relaciones con la comunidad internacional. | Fuente: RPP

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se refirió a la creación en la Comisión Permanente del Congreso de un grupo de trabajo que analice o reestructure la relación de Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al respecto, el canciller indicó que no ha hallado una intención de abandonar la Corte IDH, pero precisó que no puede adelantar opinión.

"Le he dado una primera lectura al anteproyecto y no he encontrado una motivación (de querer ir en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos). Respetamos las decisiones del Poder Legislativo y en su momento el Poder Ejecutivo tendrá que opinar, si así lo desea, dentro de la mecánica de relaciones con el Legislativo. Yo no puedo adelantar una opinión, que será una opinión del Gobierno", dijo en Ampliación de Noticias.

Participación del Perú en actividades internacionales

En otro momento, González-Olaechea enumeró los objetivos que se ha trazado nuestro país respecto de las relaciones con la comunidad internacional.

"Lo que he percibido en todas mis reuniones es un aprecio mayor respecto al Perú, un interés que a mí me ha sorprendido del sector privado y de las autoridades y los gobiernos. Yo buscaba tres objetivos: incrementar nuestra presencia a nivel internacional, procurar todas las alianzas posibles para favorecer a las grandes mayorías y ser parte de la solución de varios conflictos internacionales", finalizó.