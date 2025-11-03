Jerí anuncia pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana: "Podremos presentarlo esta semana"

José Jerí, presidente de la República, señaló este lunes que su gobierno pedirá facultades legislativas al Congreso de la República, principalmente, en materia de seguridad ciudadana, en el transcurso de esta semana. El anuncio fue realizado esta mañana, durante una reunión que sostuvo con representantes de diversos gremios empresariales.

“Nadie invierte en un lugar que no cuente con seguridad y por eso que declaramos la guerra a la inseguridad, porque justamente así es que vamos a mandar un mensaje claro a aquellos delincuentes que han hecho que nuestras calles y ciudades pierdan la tranquilidad […] Por eso, esa declaratoria de guerra a la delincuencia”, señaló el mandatario.

“En ese marco, es que vamos a presentar esta semana las facultades legislativas al Congreso, donde el tema principal va a ser seguridad ciudadana, evidentemente. Sin embargo, hay otros temas que también son importantes, que tenemos que solicitarle al Congreso, y que van en la línea del crecimiento económico”, enfatizó.

Facultades legislativas serán solicitadas tras reuniones con gremios empresariales

En ese sentido, José Jerí resaltó que la solicitud de facultades legislativas se terminará de "perfilar" tras reuniones entre los equipos técnicos del Gabinete ministerial y de gremios empresariales, las cuales deberían darse "entre hoy y mañana".

“Hay muchos planteamientos, muchas propuestas que vamos y estamos empezando a recopilar y hemos dispuesto, conjuntamente con el señor premier, de que los sectores, el día de hoy, convoquen a los equipos técnicos de los gremios, y también unas pequeñas reuniones con el Congreso, a través de los voceros, para terminar de perfilar las facultades delegadas que vamos a solicitar. Es bueno el entendimiento de todos los actores en este momento, para nuestro país", refirió.

"Una vez que tengamos perfilado ya las facultades delegadas -acá el señor premier que está liderando ello- podremos presentarlo esta semana con los aportes que hemos mencionado. Así que, entre hoy y mañana en la mañana, es ese trabajo técnico, por lo cual pido que sus equipos técnicos […] puedan perfilarlo como propuesta, a nivel técnico, con los equipos de los sectores del Gabinete", destacó.

Finamente, el presidente aseguró que el objetivo de su gobierno "es claro: combatir la delincuencia" y "dejar las bases del futuro" a la próxima gestión gubernamental.

"Si bien es cierto, nuestro objetivo es claro: combatir la delincuencia, y por eso es que le hemos declarado la guerra, cueste lo que cueste. Pero ello no quita que […] el hecho de que tengamos tiempo corto para hacer gestión dadas las circunstancias en que se dieron las cosas, finalmente, no quiere decir que no vayamos a sentar las bases del futuro. Tenemos que hacerlo, es la responsabilidad de este gobierno, de la transición, no solamente atender la inseguridad, dejar las bases del futuro, y que el próximo gobierno tenga todas las herramientas posibles, la cancha ordenada, la cancha limpia para que nuestro país pueda despegar, pueda consolidarse y pueda ser […] el país que siempre debió ser: grande", puntualizó.