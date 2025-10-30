Aseguran que un toque de queda no solucionará ola de extorsión a transportistas: "A los criminales no les interesa la hora"

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló en RPP que no es viable un toque de queda durante el estado de emegencia en Lima Metropolitana y el Callao porque a los criminales "no les interesa la hora".

"Hay un tema muy importante que no se han dado cuenta: establecer un toque de queda no está la solución tampoco. No creen en horas. Te hacen [amenazas y extorsión] en la mañana, al mediodía, en la noche, a la hora que ellos quieren. No les interesa la hora", mencionó en La Rotativa del Aire.

Asimismo, sostuvo que el estado de emergencia no ha contenido la ola criminal que golpea al sector, donde las extorsiones y ataques contra conductores y usuarios se han incrementado.

"La situación es más agresiva. Los cupos han ido incrementado. Una empresa tiene tres cupos o cuatro cupos. Ahora, ¿qué ha pasado? Han surgido bandas más agresivas y en los últimos cinco días han llegado avisos a varios. [¿Desde que surgió el estado de emergencia?] Sí, hace menos de cinco días", aseguró.

Propuesta

En esa línea, declaró que uno de los errores es la falta de presupuesto para entidades estatales como la Fiscalía y el Poder Judicial frente a la criminalidad.

"Entonces, esa situación puede verse que, si bien es cierto, la policía está haciendo un esfuerzo, notamos dos errores. En la segunda reunión que hubo en el Congreso no asistieron dos personas fundamentales para el grito al cielo que también hace la Fiscalía, la Policía y la Presidenta del Poder Judicial. No estuvo la ministra de Economía, ni el Primer Ministro. Cosa fundamental porque tienen que ver las partidas presupuestales. ¡No tienen dinero, por Dios!. Hemos estado en todas las reuniones y los tres dicen lo mismo", zanjó en RPP.

"Es como cuando un niño, está desesperado cuando se acerca la Navidad y viene la tía que le da regalos y que no vayan con las manos vacías. Creo que en estos momentos lo que necesita la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía es dinero para conseguir presupuesto", añadió.

Se desmarca de paro convocado para el 14 de noviembre

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, aseguró en RPP que el paro de transportistas convocado por su sector -para el 4 de noviembre- es "por un tema de luto" y las muertes de los conductores de la empresa Mariscal Cáceres y Liventur.

En esa línea, se desmarcó del paro convocado por Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), para el próximo 14 de noviembre.

"No lo conocemos de qué empresa es, ni qué actividad tiene en el transporte, que lamentablemente, y lo decimos así, está vinculada a posiciones políticas, justamente a letreros, donde dicen 'Que salga Castillo', 'Que vuelva Delia'. Eso no es parte del tema del transporte. Uno puede ser parte de un partido, uno puede pensar en un partido, pero no meter al transporte en una posición partidaria para fines de terceros", expresó en RPP.

"Los hemos visto en marchas que han terminado lamentablemente en actos de violencia, y es por eso que el transporte urbano formal, considera que la violencia no se responde con violencia. Si bien es cierto que ha habido marchas en esos grupos muy pacíficas, pero siempre han terminado en situaciones un poco radicales (...) El transporte formal, del transporte urbano, el mismo que ustedes vieron el día 6 de octubre (los buses) no va a participar de dicho paro", agregó.

Asimismo, informó que ha conversado con Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, quien "se ha plegado a este acto de duelo" para el 4 de noviembre.

"El señor [Martín] Valeriano lo está coordinando, pero sí indicó que él no participa en un movimiento de transporte ilegal el día 14. Entonces creo que los más conocidos en estos meses de esta situación no se plegan en el 14", añadió.