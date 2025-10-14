Últimas Noticias
José Jerí sobre su gabinete: "La acción de gobierno demostrará que es competente"

Jerí también se refirió a las movilizaciones programadas para mañana y aseguró que respeta el derecho a la protesta.
| Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El presidente José Jerí reconoció que hay críticas contra los ministros elegidos, pero aseguróque tienen las cualidades para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El presidente José Jerí aseguró este martes que su recién juramentado Gabinete Ministerial, liderado por Ernesto Álvarez, tiene una alta representación y las competencias para combatir la delincuencia en el país. 

"Hay voces críticas, es inevitable, pero, va a ser la gestión y la acción de gobierno de todo el Ejecutivo, lo que demuestre que verdaderamente que este gabinete es competente, se complementa, es de amplia representación y va a contribuir justamente al objetivo principal de esta gestión, que es derrotar a la delincuencia", expresó el mandatario en la plaza de Armas. 

Jerí manifestó que el Perú necesita estabilidad tras pasar momentos complicados hace un par de días. "Nuestro país el día de hoy merece la oportunidad de vivir pensado que el mañana, así como el presente, puede ser mejor, no perdamos el optimismo”, aseveró al terminar una reunión con alcaldes de la provincial consitucional del Callao.

El mandatario tomó juramento a sus 19 ministros por la tarde. La cartera del Interior recae en Vicente Tiburcio, quien se encargará de diseñar el plan para la lucha contra la inseguridad ciudadana. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será dirigido por Denisse Miralles y el general en retiro Cesar Díaz Peche liderará el Ministerio de Defensa.

Marcha del 15 de octubre 

Organizaciones ciudadanas así como gremios universitarios han programado para este miércoles 15 de octubre un paro nacional en contra del gobierno de José Jerí, exigen su dimisión y que un congresista que no haya estado en bancadas "que sostuvieron" a Dina Boluarte asuma el Ejecutivo.

El presidente Jerí también tuvo momento para pronunciarse sobre las movilizaciones y aseguró que respetará el derecho a la protesta.

"Yo respeto el derecho de protesta de sectores que se han visto olvidados y a ellos los invito a dialogar porque la premisa de esta gestión es el diálogo", sostuvo.

José Jerí PCM Gobierno

