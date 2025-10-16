Fiscalía abrió investigación contra "policías que resulten responsables" por delitos de lesiones graves y abuso de autoridad durante manifestaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que ha abierto una investigación contra los “policías que resulten responsables” de los presuntos delitos de lesiones graves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo “y otras víctimas por identificar”, que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso realizadas el miércoles, 15 de octubre, en el Centro de Lima.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que las pesquisas están a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

Según detalló, se ha dispuesto la realización “de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados”.

“Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales”, apuntó el Ministerio Público.

De acuerdo con la institución, un fiscal provincial y diez fiscales adjuntos especializados “participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos”.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que… pic.twitter.com/1oGhKAgiD9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Balance de víctimas

Esta mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que 29 civiles fueron atendidos en hospitales en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional durante la jornada de protesta.

Esta cifra se suma a los 84 policías reportados como heridos tras las manifestaciones, de acuerdo con cifras compartidas por la Defensoría de esta institución.

La jornada de protesta tuvo el fatal saldo de un joven de 32 años fallecido, por impacto de bala en el tórax. Esta muerte también ya está en investigación por parte del Ministerio Público.

