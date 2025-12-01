Tacna: ciudadanos extranjeros intentaron cruzar control policial y militar en frontera con Chile

Entre 30 y 40 ciudadanos extranjeros, entre ellos menores de edad, que permanecen varados hace días en la frontera Tacna-Arica, intentaron cruzar el complejo Santa Rosa, en donde fueron retenidos por las autoridades peruanas.

RPP pudo constatar que los migrantes aprovecharon que solo había tres efectivos policiales encargados del resguardo para intentar cruzar la zona fronteriza, e incluso algunos protagonizaron enfrentamientos con los agentes.

Los ciudadanos, provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, alegan que no pueden permanecer varados en la zona debido a la falta de recursos, por lo que han solicitado la presencia de personal de Migraciones para que se les permita ingresar a suelo peruano y seguir su camino hacia su país de origen.

"No tenemos suministro más para los niños. Se están desmayando los niños en el desierto, con 30, 40 grados. Lo único que pedimos es respuesta de Migraciones. No somos, no somos NN, tenemos identificación, queremos pasar para sus países (...) No hay comida para los niños", manifestó un ciudadano colombiano.

Piden corredor humanitario

Los extranjeros pudieron avanzar cerca de 500 metros desde la Línea de la Concordia hasta el control migratorio en Tacna, en donde personal de Migraciones y la PNP les limitó el acceso.

RPP conoció que los migrantes solicitan la habilitación de un corredor humanitario que les permita llegar a la frontera con Ecuador, en Tumbes, para llegar a su destino.