Situación en la frontera con Chile: ¿Hay solución a la crisis migratoria en esa zona?

El 28 de noviembre de 2025, el presidente José Jerí convocó a un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile, especialmente en la región de Tacna. Con esta medida, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.

Con esta medida se anunció el despliegue de un contingente mixto conformado por miembros del Ejército y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de controlar el ingreso de migrantes indocumentados al país.

Esta decisión se produjo tras un aumento en la llegada de migrantes que buscaban cruzar desde Chile hacia el Perú.

¿Qué motivó presencia masiva de migrantes?

La movilización de extranjeros se produce por las recientes declaraciones del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, quien adelantó que, de llegar al cargo, expulsará a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el aspirante presidencial.

Entre el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, unos 100 militares y 100 policías fueron movilizados hacia la frontera Tacna–Chile, principalmente en puntos estratégicos como la Panamericana Sur y pasos fronterizos cercanos a la ciudad de Arica, en Chile.

Algunos migrantes, al no poder ingresar al Perú, quedaron varados del lado chileno, lo que generó protestas y bloqueos de la vía, interrumpiendo el paso de vehículos en ambos lados.

Ante la presión migratoria y la militarización, ambos países resolvieron activar canales de diálogo diplomático. Este lunes se instaló un Comité Binacional de Cooperación Migratoria, fruto de un acuerdo entre las cancillerías de Perú y Chile, para afrontar conjuntamente la crisis.

El comité busca coordinar controles migratorios, intercambio de información y patrullajes conjuntos, con el objetivo de evitar un colapso humanitario y garantizar el orden en los límites.

Autoridades chilenas se pronuncian

El senador electo Rodolfo Cárter apuntó que quien asuma la Presidencia de Chile en marzo de 2026 deberá coordinar acciones con el Gobierno de José Jerí para encontrar una solución al continuo problema migratorio en la frontera Tacna-Arica.

Desde la Línea de la Concordia, a donde llegó como parte del equipo de seguridad de José Antonio Kast, el senador electo por el sector de La Araucanía volvió a resaltar el trabajo del Gobierno peruano respecto a la situación de los migrantes en la zona.

Por su parte, la diputada electa chilena por Arica y Parinacota, Stephanie Jeldrez, aseguró que los ciudadanos de esta región han sufrido en términos sociales y políticos la migración ilegal, por lo que invocó a las autoridades de su país a trabajar para hacerse cargo de este problema, en medio de la situación actual que se vive en la zona fronteriza.

En diálogo con RPP, Jeldrez, representante del Partido Republicano, recordó que Kast exhortó a los migrantes en situación irregular en Chile a dejar el país, a puertas de la elección en la que resultó segundo en las preferencias y que le permitió pasar a la segunda vuelta contra la candidata de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Entre el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, unos 100 militares y 100 policías fueron movilizados hacia la frontera Tacna–Chile. | Fuente: RPP

Canciller sobre problema en frontera

El canciller Hugo de Zela anunció una serie de medidas coordinadas con Chile para enfrentar la crisis migratoria en la frontera sur, donde en los últimos días se ha registrado un aumento de personas —incluidos menores de edad— intentando ingresar al Perú sin cumplir los requisitos migratorios.

El canciller peruano informó que este lunes ya se instaló oficialmente el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, una instancia creada para atender de manera urgente y coordinada la situación en la frontera Tacna–Arica.

Durante la primera sesión del comité, encabezada simultáneamente por los cancilleres de Perú y Chile, ambos países acordaron elaborar un diagnóstico compartido de la situación migratoria.

El objetivo, según explicó el ministro, es dejar de tratar la crisis como un tema unilateral:

“No queremos verlo como un problema solo de Chile o solo de Perú, sino como un problema compartido”, indicó en RPP.

Uno de los acuerdos centrales es el fortalecimiento de la cooperación policial. El comité definió como prioridad implementar:

• Patrullajes conjuntos entre la PNP y los Carabineros de Chile.

• Intercambio de información en tiempo real para mejorar el control fronterizo.

• Coordinación operativa para impedir ingresos irregulares y evitar interrupciones de tránsito en la Panamericana, afectada en los últimos días por bloqueos y aglomeración de migrantes.

• Revisar protocolos para evitar acumulación de personas.

• Mejorar los sistemas de verificación migratoria.

• Reducir tiempos de espera y riesgos sanitarios y de seguridad.

¿Corredor humanitario?

Ante el pedido de algunos migrantes de establecer un corredor humanitario hacia Ecuador para retornar a sus países de origen, el canciller descartó por ahora esa opción.

Argumentó que implicaría coordinar con Ecuador la aceptación de dicho tránsito, cosa que no ha sido planteada ni aprobada por el país del norte.

Respecto a la atención de menores, adultos mayores y mujeres en condiciones vulnerables, el canciller aclaró que el Gobierno sí está dispuesto a evaluar caso por caso para evitar situaciones de riesgo humanitario.

Consultado sobre la falta de efectivos policiales que permitió que un grupo de migrantes evadiera el control chileno, señaló que ninguno de ellos logró ingresar al Perú y que el Ministerio del Interior ya evalúa el incremento del número de policías en la zona.

Con la instalación del Comité Binacional, la activación de RAMPOL y la creación del grupo técnico que se reunirá en Tacna, Perú y Chile buscan frenar el ingreso irregular, ordenar la frontera y evitar nuevos episodios de tensión.

Mientras tanto, la situación sigue siendo monitoreada minuto a minuto por las autoridades de ambos países, en medio de un flujo migratorio que continúa presionando los puntos de control del sur.