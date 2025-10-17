"Hay un pleno respaldo": José Jerí felicita a policías desplegados durante la protesta ciudadana del miércoles y les entregan canastas de víveres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la República, José Jerí, felicitó y premió con canastas de víveres a los policías que estuvieron en servicio durante las protestas ciudadanas que se desarrollaron el último miércoles en Lima. En una ceremonia de reconocimiento realizada este viernes en la sede policial El Potao, ubicada en el Rímac, el mandatario les expresó el respaldo del Gobierno.

"Estamos ante personas que están haciendo historia: ustedes. Momentos en que nuestro país requiere personas que asuman decisiones, que asuman responsabilidades y que hagan cosas en defensa de la patria", indicó.

"Hay un pleno respaldo de parte del Gobierno con su Policía […]. El Perú les agradece no por el 15 [de octubre], no por hoy, no por mañana o pasado, el Perú les agradece todos los días, desde los policías de tránsito, desde los que cuidan las avenidas, los que hacen intervenciones", agregó.

El mandatario refirió que "tal vez algunos impondrán sus críticas por encima de la razón", pero que "hay que escucharnos".

"Y hay que tener también la apertura de poder corregirnos. Eso le pido a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú: saber escuchar, pero también saber actuar con firmeza, como tiene que ser. Ustedes lo van a hacer y nosotros también lo vamos a hacer. Muchas gracias por todo lo que han hecho, pero por encima de todo, muchas gracias por lo que seguirán haciendo", enfatizó.

Óscar Arriola: "Han tenido un 15 de octubre que se escribirá en piedra"

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, saludó la presencia del jefe del Estado en el local policial e indicó a los presentes que su servicio durante las protestas "se escribirá en piedra".

"Este complejo policial de El Potao, en la cual han pasado policías que han dado lo mejor de sí, recibe la presencia del primer mandatario de la República. Solo única y exclusivamente porque tiene el gesto del reconocimiento, del agradecimiento, luego de haber evaluado y visto como es que ustedes, hombres y mujeres, que tuvieron esa vocación de ser policías […], han tenido un 15 de octubre que se escribirá en piedra, en una piedra histórica de nuestra PNP, de nuestra sociedad y de nuestra patria", enfatizó.

Asimismo, dijo que hay "algunas conciencias siniestras" que podrían haber disfrutado "las manifestaciones de maldad a través de los jóvenes".

"Las intensas horas, las largas horas de resistencia heroica quedarán en la mente y corazones de los peruanos de bien, solamente en algunas conciencias siniestras que desean el mal para nuestra patria, que atentan constantemente contra nuestra democracia, solamente esas podrían haberse sentido alegres o disfrutando de las manifestaciones de maldad a través de los jóvenes y de las otras personas que se han volcado en ese tono que tienen de manifestarse", sostuvo.

Además, anunció que, en ese momento, el presidente les entregaría canastas de víveres a todos aquellos efectivos que estuvieron activos el pasado miércoles actuando frente a las manifestaciones.

"Hoy día le decía al señor ministro del Interior que no debíamos pasar muchas horas y debíamos comunicarle a nuestro presidente, que de pronto por la agenda no va a estar con nosotros, pero sí lo está hoy día, y para entregarles a todos y a cada uno de ustedes que participaron en esa noche una canasta de víveres y hemos juntado una gran cantidad, así que, a 5 solamente, de manera figurativa, vamos a hacerle la entrega, pero el compromiso es con todos los que estuvieron, absolutamente con todos", sostuvo.

"Y no es porque la canasta valga siquiera el 1 % de lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes han hecho vale el aplauso de todos los peruanos, de la gran mayoría de peruanos. Por eso, señor presidente, muchas gracias por su presencia; señor presidente del Consejo de Ministros, muchas gracias por su presencia; señor congresista Azurín, muchas gracias por su presencia", puntualizó.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante la movilización del último 15 de octubre, se registró 120 personas heridas, de las cuales 32 fueron civiles, 3 de ellos menores de edad, y 88 efectivos policiales.

Además, Eduardo Ruiz Sanz, artista urbano conocido como 'Trvko', murió por un proyectil de arma de fuego que habría sido disparada por el suboficial Luis Magallanes, según indicó ayer, jueves, Óscar Arriola. Además, Luis Reyes, músico cajamarquino, se encuentra internado en el Hospital Arzobispo Loayza en estado de gravedad, tras ser alcanzado por un proyectil que habría sido disparado por un policía.