Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jefe de Región Policial Lima y otros dos generales fueron suspendidos tras muerte de artista 'Trvko' en protesta

Jefe de la Región Policial Lima es suspendido tras muerte de artista Trvko
Jefe de la Región Policial Lima es suspendido tras muerte de artista Trvko | Fuente: PNP / EFE
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Los generales Felipe Monroy, Marco Conde Cuéllar y Augusto Ríos Tirabanti quedaron con sus cargos retenidos "hasta la culminación del proceso sumario" que se les sigue, según dispuso el comandante general PNP Óscar Arriola.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:02

Tres generales de la Policía Nacional del Perú han sido suspendidos en las últimas horas, luego de que ayer, jueves, el comandante general PNP Óscar Arriola anunciara que un suboficial de su entidad fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de Eduardo Ruiz Sanz (Trvko), en el marco de las protestas del miércoles pasado. 

Los generales suspendidos son: Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal; y Augusto Ríos Tirabanti, jefe de la Dirección de Inteligencia. Ellos quedaron con el cargo retenido y, en su lugar, quedaron designados los generales Manuel Vidarte, director de Tránsito de Transporte y Seguridad Vial; José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación en Ciberdelincuencia; y Julio Mariño, director de la Dircote; respectivamente. 

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Felipe Monroy PNP TRVKO Eduardo Ruiz movilización

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA