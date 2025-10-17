Jefe de Región Policial Lima y otros dos generales fueron suspendidos tras muerte de artista 'Trvko' en protesta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres generales de la Policía Nacional del Perú han sido suspendidos en las últimas horas, luego de que ayer, jueves, el comandante general PNP Óscar Arriola anunciara que un suboficial de su entidad fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de Eduardo Ruiz Sanz (Trvko), en el marco de las protestas del miércoles pasado.

Los generales suspendidos son: Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; Marco Conde Cuéllar, director de Investigación Criminal; y Augusto Ríos Tirabanti, jefe de la Dirección de Inteligencia. Ellos quedaron con el cargo retenido y, en su lugar, quedaron designados los generales Manuel Vidarte, director de Tránsito de Transporte y Seguridad Vial; José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación en Ciberdelincuencia; y Julio Mariño, director de la Dircote; respectivamente.