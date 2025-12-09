Jerí dice que su gobierno no dará "tregua al crimen": "No nos temblará la mano para tomar las medidas que sean necesarias"

El presidente de la República, José Jerí, indicó este martes que su Gobierno no dará "tregua al crimen" y que se tomarán "las medidas que sean necesarias" para enfrentar dicho flagelo. Estas palabras fueron parte de su discurso pronunciado durante la ceremonia por el 201° Aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Ejército del Perú, realizada en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja.

"Por eso, en la lucha contra la delincuencia cuando nuestro Ejército es convocado, seguimos y seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen. No retrocederemos ni nos rendiremos nunca, y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias si por medio está la tranquilidad y la paz que merecen todos los peruanos", sostuvo.

Asimismo, el jefe de Estado expresó el respaldo "incondicional" de su Gobierno al Ejército, para que "siga cumpliendo con honor su misión con los 34 millones de peruanos".

"Nuestra lucha, nuestro compromiso es uno, devolver al Perú al camino de la grandeza, y solo hay una forma de lograrlo, trabajando sin pausa y en unidad, como lo hemos hecho desde el primer día en que ingresamos a Palacio de Gobierno", remarcó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"Dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea de un solo sentido"

Por otro lado, Jerí Oré sostuvo que su Gobierno, que finaliza en julio del próximo año, se enfocará en dejar "el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea de un solo sentido".

"Con la fuerza de nuestra historia, con trabajo y acciones firmes dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea de un solo sentido, el que nos permita ser un país del primer mundo y para ello contamos con el compromiso de nuestro Ejército, con la historia de gloria, con los dolores que forjaron nuestra personalidad", afirmó.

Finalmente, indicó que la efeméride es propicia para reafirmar el compromiso con la defensa de la patria y para construir "el Perú que debemos ser".

"Todos debemos estar comprometidos, con diferencias, con posiciones distintas, pero todos al final somos uno. Somos el país, somos el Perú y tenemos que trabajar encaminados hacia ese objetivo", puntualizó.