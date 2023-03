José Tello sobre extradición de Alejandro Toledo: "Sí o sí va a responder ante la justicia peruana"

José Tello es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: RPP

El ministro de Justicia, José Tello, se refirió a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien de momento se mantiene en libertad bajo fianza hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por su defensa, y señaló que tendrá que responder de manera obligatoria ante la justicia peruana.

"Es normal que la defensa del señor Toledo agote todos los mecanismos para evitar que este señor venga a responder ante la justicia peruana. Pero lo que puedo decir de manera concluyente es que el señor sí o sí va a responder ante la justicia peruana. Él va a terminar siendo extraditado. Lo único que estamos viendo son maniobras dilatorias propias de la defensa que le asiste", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Corresponde al Ministerio Público (decidir si viajarán a Estados Unidos para ver la extradición de Toledo). Es un tema que su autonomía le asiste. Lo que sí nosotros vamos a apoyar todo lo que ellos requieran porque en un determinado momento Relaciones Exteriores y la Interpol, con obviamente la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, coadyuvan al traslado y nosotros nos encargamos acá de la reclusión", añadió.

Centros penitenciarios no fueron afectados por las lluvias: "De momento, todo está bien"

Por otro lado, se pronunció respecto a la emergencia por lluvias que ha afectado a diferentes regiones del país y precisó que, de momento, los centros penitenciarios se encuentran bajo control. Además, precisó que existe un plan de emergencia en respuesta a inundaciones, terremotos y otros desastres naturales.

"En las zonas donde los locales (penitenciarios) son más vulnerables, por ejemplo, en el norte, en la zona centro, en la costa, nosotros tenemos que los penales no han sido afectados. Tampoco lo están siendo en el interior. De momento, todo está bien. Igual nosotros tenemos un plan de emergencia para efectos de inundaciones o desastres naturales o terremotos. Tenemos todos los protocolos para garantizar la integridad de los reclusos que dependen de nosotros y el control; es decir, que no se nos escapen", aseveró.

Asimismo, mencionó que existe un plan piloto que buscar sanear los predios afectados por los desastres naturales. No obstante, la informalidad y la falta de registro les impiden poder llevarlo a cabo en su totalidad.

"Vamos a hacer un plan piloto orientado hacia el saneamiento físico legal de los predios de propiedad de los gobiernos regionales. Esto es muy importante porque vemos colegios y postas médicas en muy mal estado y simplemente no se puede invertir ahí porque el terreno no está saneado (...). Tenemos un serio problema de informalidad. A nivel nacional, es una constante que la propiedad no está registrada, ni debidamente publicitada, porque justamente lo que hace Registros Públicos es publicitar la propiedad a nombre de una persona o entidad. En lo que se refiere al sector público, los locales de propiedad de los gobiernos nacionales regionales o municipales tienen que sanearse a efectos de que les puedan hacer inversiones en esos locales, porque es uno de los requisitos que, evidentemente, los proyectos de inversión pública requieren", finalizó.