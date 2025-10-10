Juan Carlos Portugal reafirma que Dina Boluarte está en su vivienda de Surquillo: “Su paradero es su domicilio”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal negó que Dina Boluarte haya redactado cartas a dos embajadas para pedir asilo. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Ricardo Cuba

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, reiteró que su patrocinada se encuentra en su vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, como ya lo había anunciado previamente en sus redes sociales. En esa línea, el letrado cuestionó a quienes aseguran que la exmandataria está como “no habida” tras ser vacada por el Pleno del Congreso la noche del último jueves.

“Hay periodistas que están afuera de su domicilio, muchos de ellos incluso han tocado la puerta de la presidenta para saber si, en efecto, se encuentra allí. Y como no ha habido respuesta de la presidenta, entonces la conclusión a la que han llegado es que la presidenta está no habida y ha pasado de la clandestinidad. Eso ha motivado a la decisión de sacar una segunda publicación [en X] y comunicar que la presidenta, como antes de ser presidenta, el paradero es su domicilio, como lo era los fines de semana, siendo presidenta, es su domicilio y como ciudadana peruana será su domicilio”, señaló en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Portugal negó que Boluarte haya redactado una carta a dos embajadas para pedir asilo horas antes de que el Parlamento votara a favor de la vacancia presidencial.

“La presidenta de la República no ha redactado absolutamente ninguna carta y no porque no desee, no tiene la expectativa de hacerlo, porque ella ha sido y ha tenido siempre una sujeción importante como demócrata”, acotó.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Boluarte respetará la decisión del Congreso, dice Portugal

En esa misma línea, Juan Carlos Portugal indicó que la exmandataria respetará la decisión del Parlamento y no presentará ningún recurso legal para invalidar la resolución.

“La presidenta es demócrata e independientemente de los termómetros electorales que son bastante usuales en este último año, ella va a respetar la decisión [del Congreso]”, indicó.

Asimismo, el abogado defensor de Boluarte cuestionó que su representada haya sido notificada cerca a las 11:00 p.m. para acudir al Parlamento a las 11:30 a brindar sus descargos previo a la votación de la vacancia.

“No es razonable, aun siendo legal, de que la presidenta de la República sea notificada a las 10:52 de la noche para que minutos después, a las 11:30 de la noche, pueda brindar sus descargos. No es no solamente equitativo, sino de cara a cautelar. […] El derecho a la defensa en la perspectiva de garantizar un equilibrio de preparación o tratamiento en la defensa no es una expectativa, no es un formalismo, no es un acto decorativo, es un derecho constitucional y que debe, por supuesto, respetarse. Entonces, no era el procedimiento en la ejecución, aun siendo legal, razonable”, indicó.

En esa línea, el abogado reveló que le recomendó a Dina Boluarte no acudir al Parlamento para brindar sus descargos. Asimismo, precisó que en “ningún momento” su representada optó por “renunciar” al cargo.

“El Congreso de la República ya tenía una posición absolutamente definida. Desde la perspectiva estrictamente legal, yo recomendé a la presidenta que no acuda”, concluyó.