Reprograman audiencia de impedimento de salida del país contra ministro del Interior a solicitud de su defensa

El Poder Judicial dispuso reprogramar la audiencia de impedimento de salida del país, por 18 meses, contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, para el próximo viernes, 14 de marzo, a las 8:30 am., en el marco de la investigación que se sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.

Así lo dispuso Juan Carlos Checkley, juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras recibir dos escritos de la defensa de Santiváñez Antúnez para aplazar el proceso a una nueva fecha, debido a que la Fiscalía presentó, hoy lunes, 4 nuevos elementos de convicción contra el titular del Mininter.

Según indicó el fiscal adjunto supremo Luis Ballón, se trataría de elementos hallados durante el allanamiento que tuvo lugar en el domicilio y despacho de Juan José Santiváñez, realizado el pasado 3 de marzo; la entrevista que brindó al programa Cuarto Poder; y otros que reforzarían el peligro de fuga.

Ante ello, Virginia Naval Linares, abogada del ministro del Interior, criticó que la Fiscalía les haya notificado de estos elementos el día de ayer, los cuales estarían contenidos en más de 50 nuevos folios, adicionales a los 700 ya existentes.

"Sustentamos nuestro pedido también por escrito de suspensión de esta audiencia oral de impedimento de salida del país por varias consideraciones. En primer lugar, para hacer referencia al último acto procesal, por la reciente notificación del Ministerio Público, a través de su despacho, de elementos de convicción adicionales. Esto ha sido notificado el día de ayer. Son más de 50 folios y, además, esta resolución judicial que contiene el escrito de la fiscalía, [que] contiene una disposición fiscal […] que declara compleja la investigación preliminar en este caso”, alegó.

Asimismo, la letrada criticó que no se le haya permitido acceder a los archivos originales del USB y el celular entregados por un testigo protegido del caso.

"No hay norma alguna que precise que la defensa del investigado no puede tener acceso y conocer las declaraciones de un testigo y a la carpeta en general que, al parecer, tiene documentos digitales entregados por este testigo”, señaló la abogada.

Ante ello, el representante del Ministerio Público replicó que no es posible entregar la fuente original, porque "es una evidencia que pertenece a la carpeta fiscal" a la cual "sí tiene acceso la defensa".

Finalmente, el juez Checkley Soria indicó que hay otros instrumentos para cuestionar elementos probatorios y dispuso conceder un tiempo adicional a la defensa para que revise los nuevos elementos de convicción y en base a ello sustente sus alegatos.

Santiváñez dice que allanamiento a su domicilio fue "un show"

Luego de que el Poder Judicial reprogramara la audiencia, el ministro Juan José Santiváñez, en declaraciones a la prensa, calificó el allanamiento a su domicilio ejecutado por la Fiscalía como un "show mediático".

"La señora fiscal de la Nación en un programa dice que finalmente esta figura del allanamiento habría perdido la oportunidad o la sorpresa, porque presumiblemente el ministro ya sabía y, por tanto, eso fue lo que se generó. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, bajo el uso de la razón es: si entonces la sorpresa se perdió, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo practicó? Eso no se debe a otra cosa que a un show, lo que querían era un show, pero no contaban con que, ante la presentación de los fiscales en mi domicilio, yo les abrí la puerta para que ingresaran y pudieran practicar esta diligencia fiscal”, sostuvo.

En esa línea, el titular del Mininter señaló tres errores que, a su parecer, habría cometido la Fiscalía durante el allanamiento.

"Tres errores que tuvo esa diligencia y, sin embargo, yo no lo objeté, siendo abogado […] Primero, fiscales sin presencia policial. Ustedes mismos, señores de la prensa, vieron a los fiscales revisando mi vehículo, parecían policías. ¿Esa es la labor de un fiscal? No. De acuerdo al Código Procesal Penal, se establece claramente que la fiscalía siempre tiene que estar acompañada de la Policía Nacional, como órgano de auxilio judicial. ¿Qué hubiera pasado si yo decidía no abrir mi puerta? Dice [que] hay un mandato judicial de descerraje. Correcto. ¿Quién iba a practicar el descerraje si la Policía no estaba? ¿El fiscal?", inquirió.

"En segundo lugar, practicaron las diligencias fiscales que no estaban en la resolución judicial. Esa es una causal por la que yo hubiera podido paralizar, impedir la diligencia. ¿Lo hice? No. Tercero, todos ustedes vieron la revisión que hicieron de mi vehículo, como si fueran policías. ¿La revisión de mi vehículo estaba dentro de la resolución judicial? No. ¿Por qué lo aceptamos? Porque el fiscal me lo pidió", agregó.

Cabe indicar que en una reciente entrevista al portal Nativa, la fiscal de la Nación indicó que en la referida diligencia sí hubo presencia policial, aunque señaló que los efectivos solo estuvieron dispuestos a acompañar al Ministerio Público hasta antes del ingreso a la casa del ministro del Interior.

"Sí fue la Policía, pero estuvo replegada a cierta distancia. Nosotros lo que consideramos es que han tenido algún tipo de temor, no sé, de recelo de verse expuestos, no lo sabemos, porque yo he estado monitoreando personalmente en los cuatro lugares en los que se hizo el allanamiento, y sí nos ha acompañado la Policía que tiene un trabajo maravilloso en muchos casos", indicó.

"La Policía de la comisaría, de los sectores, nos ha apoyado, pero de ahí dijeron ‘doctores, hasta aquí nomás’. Nosotros comprendemos el tema, la coyuntura, el escenario, lo comprendemos. Por eso, se apersonó el personal fiscal indicado a la puerta, pero no es que hayan llegado solitos, sino que explicamos que ese había sido el tema", puntualizó.

El ministro del Interior calificó como un "show" el allanamiento ejecutado por la Fiscalía en su domicilio. | Fuente: Mininter