Juan José Santiváñez responde a Rómulo Mucho tras audio sobre periodista: "No entiendo por qué tiene que responder por mí"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró disconforme con la recomendación que le hizo el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, quien dijo que debería pedir disculpas, luego de que se difundiera un audio donde presuntamente pide "controlar" a un periodista.

"No he escuchado las declaraciones del ministro de Energía y Minas y no entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro con respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones con respecto a esta cuestión", dijo el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

"Ayer, el abogado del señor (Harvey) Colchado informó algo que yo no sabía. Dice que hay una carpeta fiscal. Bueno, si es así, entonces, como un hombre de derecho, esperaré alguna notificación y me someteré a ley como siempre lo he hecho", aseveró.

"Pedir disculpas implicaría reconocer algo que yo no reconozco. No lo he conversado (con Dina Boluarte) porque yo, como sostengo y refiero, es un hecho que no he reconocido", agregó.

¿De qué trató el audio difundido?

De acuerdo con el audio, publicado por el portal La Encerrona, se escucha la que sería la voz de Juan José Santiváñez pidiendo al "doctor" que "controle" a Marco Sifuentes, director de dicho medio.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible", se puede oír en el audio.

"Mi ayuda y mi apoyo a lo que necesiten, pero que controlen a ese h***** porque de verdad que insulta, agrede, y yo no tengo por qué aguantar c********", continúa.

Posteriormente, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, aseguró que, si bien no puede dar fe de si es la voz del ministro Santiváñez, el audio sí es real y agregó que existen otros más que todavía no han salido a la luz.

"Esos audios son reales y existen más audios inclusive. Pareciera que sí (es el ministro del Interior). No soy perito acústico, pero pareciera que sí", mencionó para Canal N.

"El 'doctor' es Colchado. Se refieren a Colchado como 'el amigo', 'el doctor'. Este audio, supuestamente, se lo remite el ministro Santiváñez a este oficial y este oficial le remite los audios al señor Colchado", finalizó.