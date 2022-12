El titular del Midis indicó que han probado nuevas políticas enfocadas al desarrollo de la población más vulnerable | Fuente: Midis

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, señaló que, como parte de la política de diálogo del Ejecutivo, ha sostenido reuniones en regiones como Loreto y Arequipa donde ha identificado que existen "reclamos justos" por parte de la población. Sin embargo, subrayó que hay que diferenciarla de quienes toman "posiciones radicales".

"En el caso de Arequipa, cuando me he reunido con las autoridades, hemos identificado que hay protestas que vienen de demandas sociales reales (…), hay población que reclama con bastante razón. Por supuesto, hay que separarla de un grupo que, lamentablemente, toma una posición radical que no nos lleva a nada", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Respecto a Loreto, el titular del Midis destacó que se reunió con representantes de pueblos originarios y que ya se ha programado una mesa de diálogo multisectorial, para el próximo 9 de enero, con el fin de evaluar sus demandas sociales pendientes.

"Hace poco, la presidenta estuvo reunida con representantes de la población amazónica de Loreto (…) Ya hemos acordado que el 9 de enero vamos a sentarnos todos los ministerios involucrados con todos los dirigentes de las diferentes etnias, sobre todo del Datem del Marañón, y todas las demandas las pondremos en una mesa e identificaremos las que son inmediatas, a mediano y a largo plazo", recalcó.

Respecto al reinicio de las protestas en diferentes regiones, muchas de ellas a partir del próximo 4 de enero, el ministro Demartini indicó que su sector ya había iniciado coordinaciones con el Ministerio de Justicia para "garantizar el derecho a la protesta".

"Con el ministro de Justica estamos tomando las medidas para garantizar el derecho a la protesta, pero una protesta pacífica, donde expresen todas sus problemáticas y nosotros podamos darles soluciones", indicó.

Asimismo, destacó que, en los próximos días, viajará a las regiones Ayacucho y Apurímac para "continuar con la agenda de diálogo" propuesta por la presidenta Dina Boluarte.

Decreto de urgencia para Ollas Comunes

Por otro lado, el ministro Demartini refirió que su sector ha asegurado la provisión de alimentos para las Ollas Comunes hasta el presente mes de diciembre, y que, en los primeros días de enero, se aprobará un decreto de urgencia para destinar una partida de S/100 millones a dicho programa social.

"Nosotros estamos aprobando ahora, de la mano con el MEF, un decreto de urgencia que va a destinar más de 100 millones de soles para seguir favoreciendo a las Ollas Comunes a nivel nacional. El decreto de urgencia está ya listo, solo que es un año fiscal diferente y tenemos que esperar los primeros días de enero para aprobarlo y firmarlo. Eso está dentro de la estrategia “Con Punche Perú” del MEF", refirió.

Además, el ministro señaló que su sector priorizará el desarrollo de "proyectos productivos" que favorezcan a la población con más necesidad económica.

"Debemos impregnar el desarrollo a partir de proyectos productivos (…) Esa microeconomía que mueve a la sociedad, a la agricultura familiar, a las madres de los comedores populares, de las ollas comunes, de los vasos de leche. Ese gran tejido social que debemos reivindicar y trazar líneas concretas (...) Pero no solo debe ser una asistencia económica, sino es darle las herramientas a la población en pobreza y pobreza extrema para que sean protagonistas de su cambio. Eso se hace a través de programas productivos", explicó.

En ese sentido, indicó que su sector ya había aprobado "la nueva política de desarrollo e inclusión social".

"La nueva política mira no solo la pobreza monetaria, sino la pobreza multidimensional. Esa pobreza es la de carencia de servicios de agua, saneamiento, de luz, telefonía", refirió.